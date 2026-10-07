Se conoce cuál habría sido el papel de Clara Chía en nuevo lío entre Piqué y Shakira: exponen particular detalle

Shakira y Gerard Piqué vuelven a estar en el centro de la atención por un asunto relacionado con sus hijos, Milan y Sasha. La cantante colombiana habría acudido a la justicia en Barcelona para solicitar cambios en algunas de las condiciones que pactó con el exfutbolista después de su separación, especialmente las relacionadas con el régimen de visitas.

Shakira se reencontró cara a cara con Piqué y tomó importante decisión sobre sus hijos: “La manera de proteger”

La artista aprovechó una pausa en su agenda profesional para viajar desde Madrid hasta Barcelona. Actualmente, Shakira cumple con su residencia europea de Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, pero durante este receso se habría desplazado hasta la Ciudad de la Justicia, donde se produjo un nuevo encuentro con Piqué en medio de la revisión del acuerdo de custodia.

Uno de los compromisos establecidos por la expareja contemplaba que el exjugador del Barcelona viajara periódicamente a Miami para compartir tiempo con sus hijos. Sin embargo, las condiciones de ese convenio estarían ahora bajo revisión, debido a las dificultades que suponen para los menores los constantes desplazamientos que deben realizar para cumplir con el régimen acordado.

Según información publicada por Europa Press, la intérprete habría manifestado que su petición busca reducir el esfuerzo que representan estos viajes para Milan y Sasha y lograr una mayor colaboración por parte del padre de los menores. De concretarse los cambios solicitados, la expareja modificaría nuevamente parte de las condiciones que establecieron tras el final de su relación.

No obstante, en medio de la polémica, las miradas se posaron en una información compartida por el programa Siéntese quien pueda, en el que se dieron detalles sobre la situación. Uno de los periodistas se refirió al tema y afirmó: “Estoy hablando ahora mismo con Elisa, que es parte del equipo de Shakira, porque nos preguntábamos si ya esta mañana el juez dio alguna instrucción de cómo iban a ser ahora los próximos meses para la expareja”.

“Y me está diciendo básicamente que esta mañana lo que pasó fue que terminó el juicio, que ahora queda pendiente saber la sentencia, es decir, que parece ser que la justicia no se ha pronunciado. De momento, no hay fecha”, mencionó.

Por su parte, Lucho Borrego reveló que Clara Chía tendría un papel particular en la situación, ya que sería una de las razones por las que Piqué no viajaría a Miami a cumplir con estos tiempos.

“Como dijo nuestro compañero de ‘El Gordo y La Flaca’, Jordi Martin, la razón por la cual Gerard decidió no viajar a Miami a pasar esos 10 días con sus hijos es porque estos le habían pedido que no querían ver a Clara Chía con él en Miami”, señaló.

El integrante del equipo apuntó que esta decisión la habría tomado Piqué principalmente por su relación y por su situación personal, más que por sus hijos.