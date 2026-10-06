La relación entre Shakira y Gerard Piqué vuelve a llamar la atención, ya que la cantante colombiana habría solicitado revisar algunos de los acuerdos establecidos tras su separación, particularmente los relacionados con el contexto de visitas de sus hijos, Milan y Sasha.

Shakira se reencontró cara a cara con Piqué y tomó importante decisión sobre sus hijos: “La manera de proteger”

De acuerdo con la información que ha trascendido, la artista aprovechó un receso en su residencia europea de Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, que actualmente desarrolla en Madrid, para desplazarse hasta Barcelona.

Allí acudió a la Ciudad de la Justicia, donde tuvo un nuevo encuentro con el exfutbolista en medio de las diferencias alrededor del convenio de custodia.

El acuerdo alcanzado por la expareja después de su ruptura contemplaba que Piqué viajara periódicamente a Miami para compartir con los dos menores. Sin embargo, Shakira estaría buscando modificar estas condiciones debido, entre otros motivos, a los desplazamientos que deben realizar sus hijos para cumplir con el régimen establecido.

Según información difundida por Europa Press, la cantante habría explicado que su intención está relacionada con el esfuerzo que supone para Milan y Sasha tener que trasladarse constantemente y con la expectativa de que exista una mayor colaboración por parte de su padre. La situación llevaría nuevamente a la expareja a un escenario judicial, cuatro años después de poner fin a su relación.

Sin embargo, lo que llamó la atención de miles de personas fueron unos videos que salieron a la luz, los cuales muestran el momento exacto en que la expareja se encuentra en los juzgados.

En un clip, dado a conocer por Hello Magazine, los famosos se ven en el lugar, luciendo elegantes y formales. La barranquillera optó por un pantalón y una blusa blancos, mientras que el exfutbolista se inclinó por un traje oscuro con camisa clara.