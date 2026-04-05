Piqué destapó verdad de sus hijos y reveló detalle clave de su realidad: “Tengo que hacer algo”

Gerard Piqué se convirtió en protagonista de una fuerte ola de noticias en los medios internacionales, a raíz de una serie de detalles de su personal y profesional que salieron a la luz con el pasar del tiempo.

Shakira puso cara de terror al ‘ver’ a Gerard Piqué en uno de sus conciertos; particular gesto quedó captado en video

Pese a que la mayoría de miradas se ubicaron sobre él por la polémica ruptura con Shakira y su relación con Clara Chía, el exfutbolista suele llamar la atención con algunas entrevista que da a espacios digitales.

Recientemente, Gerard Piqué fue blanco de reacciones tras una charla que tuvo con The Late Run Show, donde habló de su gran proyecto y la influencia que tuvo la crianza de sus hijos, Milan y Sasha.

El famoso se centró en dialogar sobre cómo invirtió dinero y tiempo para que la Kings League viera la luz, deconstruyendo la industria deportiva tradicional para acoger a público bajo un modelo único.

Al hablar sobre este aspecto de su realidad, Piqué indicó que este proyecto nació por sus hijos, ya que detallaba cómo era su forma de comportarse frente al fútbol. Al contar esta verdad, mencionó que ambos se desconectaban fácilmente del encuentro y se iban a los móviles.

“Creé la Kings League por mis hijos. Ellos tenían siete y nueve en ese entonces y estaba tratando de que vieran partidos de fútbol en la TV. Después de 10 o 15 minutos cogían el móvil y pensé: ‘Tengo que hacer algo’”, afirmó.

“Estoy seguro que esta nueva generación ama al fútbol pero lo consumen de forma distinta”, agregó.

Gerard Piqué, famoso exfutbolista español. Foto: Getty Images

A este punto, el español prefirió buscar alternativas con sus socios, intentando que todo se transformara y se lograra captar la atención de un público variado.

“Cambiar algunas reglas para que se parezca más a un videojuego”, dijo.

Por último, Piqué apuntó que todo el trabajo y esfuerzo lo llevaron a tener un escenario actual muy distinto, por lo que arrojó un detalle clave con respecto a la gran acogida que tuvo de las personas.

“Si pasan muchas cosas al mismo tiempo, los niños prestarán más atención. Empezamos hace tres años y ahora disputamos encuentros con 50.000 personas”, concluyó.