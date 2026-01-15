Deportes

La reacción de Gerard Piqué al papelón del Real Madrid en Copa del Rey: se cargó a Arbeloa

Su rivalidad desde que era jugador transciende. Ante la dura caída de los blancos, este no dudó en burlarse de su exrival en el balompié de España.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Sergio Alejandro Calderón Calderón

Sergio Alejandro Calderón Calderón

15 de enero de 2026, 4:26 p. m.
Gerard Piqué se burló de la caída del Real Madrid ante el modesto Albacete en Copa del Rey
Gerard Piqué se burló de la caída del Real Madrid ante el modesto Albacete en Copa del Rey Foto: Getty Images

Real Madrid cayó eliminado este miércoles en octavos de final de la Copa del Rey al perder por 3-2 ante el Albacete, de segunda división, en el debut de Álvaro Arbeloa como técnico blanco tras el despido de Xabi Alonso el lunes.

Gonzalo García había igualado para el Real Madrid en el 90+1, pero el local Jefté Betancor dio el triunfo al equipo manchego en el 90+4, consumando la sorpresa y desatando la fiesta en el estadio Carlos Belmonte.

Mayúsculo fue el error en defensa del conjunto blanco, dudando Andriy Lunin entre salir y Dani Carvajal en atacar un balón que tenía Betancor. Con temple y paciencia para contemporizar en el área, el canario picó una pelota que entró entre los tres palos.

ALBACETE, SPAIN - JANUARY 14: Jefte Betancor of Albacete Balompie celebrates after scoring his team's third goal during the Copa del Rey Round of 16 match between Albacete Balompié and Real Madrid at Estadio Carlos Belmonte on January 14, 2026 in Albacete, Spain. (Photo by Diego Souto/Getty Images)
Jefté Betancor celebra el agónico gol contra Real Madrid en la Copa del Rey. Foto: Getty Images

Antes de ese emocionante desenlace, el Albacete se había puesto por delante ya en dos ocasiones, con tantos de Javi Villar (42′) y del propio Jefté Betancor (82′), mientras que para el Real Madrid había empatado provisionalmente antes del descanso el argentino Franco Mastantuono (45+3′).

Deportes

Manuel Neuer se rinde a los pies de Luis Díaz: la confesión del arquero es viral en Alemania

Deportes

Lamento en Bayern Múnich de Luis Díaz: “rotura muscular” los merma para Bundesliga y UCL

Deportes

Riquelme dio su veredicto por el fichaje de Marino Hinestroza a Boca Juniors: así reaccionó

Deportes

Colombia vs. Portugal del Mundial 2026 es noticia: Fifa hizo un último anuncio que retumba

Deportes

Filtraron la nueva camiseta de Independiente Santa Fe para 2026: hay polémica por las mangas

Deportes

Así se escuchó el agónico gol de Albacete al Real Madrid: en directo y con sonido ambiente

Deportes

José Mourinho confirmó lo peor para Richard Ríos: reveló el primer parte médico oficial

Gente

La inesperada confesión de Ibai Llanos sobre la reacción de Piqué al tema de Shakira: “El primer día es el más sensible”

Gente

Piqué y Clara Chía fueron perseguidos por fans de Shakira; les cantaron polémica canción

Gente

Shakira se destapó sobre cruda pulla a Clara Chía y soltó verdad tras su proceso: “Hay cosas que podría haber hecho mejor”

En su primera convocatoria, Arbeloa dejó en la capital española a jugadores importantes como Kylian Mbappé, Rodrygo y Jude Bellingham para darles descanso y llamó hasta siete canteranos, de los cuales dos de ellos jugaron de titulares: Jorge Cestero y David Jiménez.

Arde la interna del Real Madrid por lo que dijo Jude Bellingham tras la salida de Xabi Alonso: se supo todo

Piqué se mofa de Arbeloa y lo delatan

Gerard Piqué se sabe que es un acérrimo rival del Real Madrid desde su etapa como jugador. Hoy día esa distancia con los blancos no para y ante la posibilidad de mofarse de alguna desgracia, este no dudó en hacerlo.

Si bien no salió a reaccionar de manera pública, su mensaje contra el cuadro merengue quedó consignado en un grupo de WhatsApp de la Kings League, certamen del que es presidente a nivel España y mundial.

Allí, y en medio de lo que era la transmisión de uno de los juegos del certamen que tiene a cargo, uno de los presidentes del club dio visibilidad a lo que dijo el exdefensa, tras el papelón del Madrid.

“‘Buen debut, 3-2’ acaba de poner Gerard Piqué”, relataron del sarcasmo usado para opinar sobre el Albacete vs. Real Madrid.

Posterior a esto, vinieron los comentarios de quienes leyeron ello y que estaban atónitos ante lo dicho por Piqué: ¡Que salga en todos los medios nacionales e internacionales!... Piqué se acaba de ‘reír’ de Álvaro Arbeloa“.

Arbeloa asumió su error

Al técnico madridista luego de su primer traspié no le quedó más que aceptar los dardos, burlas, así como replantear para llevar de vuelta la plantilla hacia una recuperación que se ve lejana.

“Siempre en este club empatar ya es malo, es una tragedia, pues imagínate una derrota así. Es dolorosa y estoy seguro de que todos nuestros aficionados lo sienten, sobre todo contra un equipo de categoría inferior”, declaró Arbeloa en rueda de prensa.

Jürgen Klopp le respondió a Florentino Pérez: se pronunció sobre su llegada al Real Madrid

“Si hay alguien responsable soy yo. Soy quien ha tomado las decisiones sobre quiénes han jugado y sobre cómo han jugado”, insistió el nuevo preparador madridista, que subrayó que ahora toca recuperarse anímica y físicamente.

La eliminación profundiza la crisis en la Casa Blanca tras la final perdida en Yedá, Arabia Saudita, contra el FC Barcelona en la Supercopa de España y que supuso la salida de Xabi Alonso del banquillo merengue.

*Con información de AFP.

Más de Deportes

Gerard Piqué se burló de la caída del Real Madrid ante el modesto Albacete en Copa del Rey

La reacción de Gerard Piqué al papelón del Real Madrid en Copa del Rey: se cargó a Arbeloa

Manuel Neuer está contento con el desempeño de Luis Díaz.

Manuel Neuer se rinde a los pies de Luis Díaz: la confesión del arquero es viral en Alemania

Plantel del Bayern Múnich tras la victoria con Colonia en Bundesliga

Lamento en Bayern Múnich de Luis Díaz: “rotura muscular” los merma para Bundesliga y UCL

Juan Román Riquelme habló sobre las condiciones de Marino Hinestroza.

Riquelme dio su veredicto por el fichaje de Marino Hinestroza a Boca Juniors: así reaccionó

Colombia vs. Portugal es el partido de mayor demanda de boletería, por encima de la final del Mundial 2026

Colombia vs. Portugal del Mundial 2026 es noticia: Fifa hizo un último anuncio que retumba

Independiente Santa Fe estrenará camiseta en los próximos días.

Filtraron la nueva camiseta de Independiente Santa Fe para 2026: hay polémica por las mangas

ALBACETE, SPAIN - JANUARY 14: Jefte Betancor of Albacete Balompie celebrates after scoring his team's third goal during the Copa del Rey Round of 16 match between Albacete Balompié and Real Madrid at Estadio Carlos Belmonte on January 14, 2026 in Albacete, Spain. (Photo by Diego Souto/Getty Images)

Así se escuchó el agónico gol de Albacete al Real Madrid: en directo y con sonido ambiente

José Mourinho actualizó la situación física de Richard Ríos.

José Mourinho confirmó lo peor para Richard Ríos: reveló el primer parte médico oficial

Junior de Barranquilla vs. Independiente Santa Fe en el Metropolitano.

Junior vs. Santa Fe: hora exacta y dónde ver en vivo la final (ida) de la Superliga 2026

FC Barcelona Vs. Real Madrid baloncesto

Los equipos de fútbol que tendrían escuadra en la NBA Europa: la liga más importante del baloncesto mundial llegará al Viejo Continente

Noticias Destacadas