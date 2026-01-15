La reacción de Gerard Piqué al papelón del Real Madrid en Copa del Rey: se cargó a Arbeloa

Real Madrid cayó eliminado este miércoles en octavos de final de la Copa del Rey al perder por 3-2 ante el Albacete, de segunda división, en el debut de Álvaro Arbeloa como técnico blanco tras el despido de Xabi Alonso el lunes.

Gonzalo García había igualado para el Real Madrid en el 90+1, pero el local Jefté Betancor dio el triunfo al equipo manchego en el 90+4, consumando la sorpresa y desatando la fiesta en el estadio Carlos Belmonte.

Mayúsculo fue el error en defensa del conjunto blanco, dudando Andriy Lunin entre salir y Dani Carvajal en atacar un balón que tenía Betancor. Con temple y paciencia para contemporizar en el área, el canario picó una pelota que entró entre los tres palos.

Jefté Betancor celebra el agónico gol contra Real Madrid en la Copa del Rey. Foto: Getty Images

Antes de ese emocionante desenlace, el Albacete se había puesto por delante ya en dos ocasiones, con tantos de Javi Villar (42′) y del propio Jefté Betancor (82′), mientras que para el Real Madrid había empatado provisionalmente antes del descanso el argentino Franco Mastantuono (45+3′).

En su primera convocatoria, Arbeloa dejó en la capital española a jugadores importantes como Kylian Mbappé, Rodrygo y Jude Bellingham para darles descanso y llamó hasta siete canteranos, de los cuales dos de ellos jugaron de titulares: Jorge Cestero y David Jiménez.

Piqué se mofa de Arbeloa y lo delatan

Gerard Piqué se sabe que es un acérrimo rival del Real Madrid desde su etapa como jugador. Hoy día esa distancia con los blancos no para y ante la posibilidad de mofarse de alguna desgracia, este no dudó en hacerlo.

Si bien no salió a reaccionar de manera pública, su mensaje contra el cuadro merengue quedó consignado en un grupo de WhatsApp de la Kings League, certamen del que es presidente a nivel España y mundial.

Allí, y en medio de lo que era la transmisión de uno de los juegos del certamen que tiene a cargo, uno de los presidentes del club dio visibilidad a lo que dijo el exdefensa, tras el papelón del Madrid.

“‘Buen debut, 3-2’ acaba de poner Gerard Piqué”, relataron del sarcasmo usado para opinar sobre el Albacete vs. Real Madrid.

Posterior a esto, vinieron los comentarios de quienes leyeron ello y que estaban atónitos ante lo dicho por Piqué: ¡Que salga en todos los medios nacionales e internacionales!... Piqué se acaba de ‘reír’ de Álvaro Arbeloa“.

Arbeloa asumió su error

Al técnico madridista luego de su primer traspié no le quedó más que aceptar los dardos, burlas, así como replantear para llevar de vuelta la plantilla hacia una recuperación que se ve lejana.

“Siempre en este club empatar ya es malo, es una tragedia, pues imagínate una derrota así. Es dolorosa y estoy seguro de que todos nuestros aficionados lo sienten, sobre todo contra un equipo de categoría inferior”, declaró Arbeloa en rueda de prensa.

“Si hay alguien responsable soy yo. Soy quien ha tomado las decisiones sobre quiénes han jugado y sobre cómo han jugado”, insistió el nuevo preparador madridista, que subrayó que ahora toca recuperarse anímica y físicamente.

La eliminación profundiza la crisis en la Casa Blanca tras la final perdida en Yedá, Arabia Saudita, contra el FC Barcelona en la Supercopa de España y que supuso la salida de Xabi Alonso del banquillo merengue.

*Con información de AFP.