Shakira se destapó sobre cruda pulla a Clara Chía y soltó verdad tras su proceso: “Hay cosas que podría haber hecho mejor”

Durante el último año, Shakira se convirtió en el centro de atención gracias a su esperado tour internacional, una gira que ha pasado por varias de las principales ciudades de Latinoamérica y Estados Unidos. El recorrido ha marcado un reencuentro significativo entre la artista y su público, que ha respondido de manera masiva en cada presentación.

Con este proyecto, la cantante colombiana ha reafirmado su vigencia en la escena musical global, dejando una huella notable en cada escenario. Miles de seguidores han acompañado los conciertos, coreando sus canciones y celebrando un espectáculo que ha consolidado esta etapa como una de las más relevantes de su carrera.

Shakira la sacó del estadio con su tour internacional. | Foto: GETTY IMAGES

No obstante, recientemente, Shakira llamó la atención de miles de personas con una entrevista que concedió a Vanity Fair España, donde abrió su corazón y expuso lo que lleva por dentro tras esta gran experiencia. La barranquillera no dudó en comentar sobre el proceso, refiriéndose a las heridas que le quedaron.

De acuerdo con lo que se detalló, la cantante comentó los choques emocionales que atravesó, al tener que levantarse y seguir su camino, pese al dolor que podía sentir. Al hablar de la gira y sus cambios, fue precisa al referirse a cómo se sentía en este instante.

“Como cualquier ser humano, he sufrido pérdidas, decepciones, tristeza, traiciones y situaciones realmente amargas. Pero he aprendido a estar agradecida por lo que tengo, en lugar de desear lo que me falta. Soy bastante ambiciosa y siempre quiero más. Es la naturaleza humana. Todos queremos más. Tenemos un coche, pero queremos uno mejor; tenemos una casa, pero queremos una más grande. Nunca estamos satisfechos”, comentó.

“He perdido a personas a las que amaba, personas en las que creía, he vivido engaños, traiciones, tristeza, esas terribles condiciones humanas que nos aterrorizan. Todo lo que temía, lo he atravesado. Pero he sobrevivido. Y todo eso me ha hecho más fuerte”, agregó.

En dicha charla, Shakira, quien habló sobre Piqué recientemente, fue interrogada sobre si se arrepentía de cosas en su vida. La colombiana no lo pensó dos veces y afirmó que sí, asegurando que hacía parte del día a día.

“Sí, claro. ¿Qué sería una vida sin remordimientos? Un poco como decía Séneca: ‘Una vida sin búsqueda no es digna de ser vivida’. He examinado mi existencia, sé que hay cosas que podría haber hecho mejor, personas en las que no debería haber confiado, pero esos errores me han moldeado”, afirmó.

El medio quiso profundizar en si la famosa se arrepentía del comentado verso “Cambiaste un Ferrari por un Twingo”, que era una pulla directa contra Clara Chía en la Music Sessions 53.

Shakira, sin pensarlo, señaló que no, pues lo considera uno de sus logros más significativos en las letras que interpretó y creó. “¿Si me arrepiento? No, no, no, no. Es uno de los versos más logrados de mi vida”, dijo.

Pique y Shakira terminaron años atrás. | Foto: Europa Press/Instagram: Shakira

Sobre sus heridas y la sanación personal, la cantante fue reiterativa al señalar que sabía que nada era lineal y, posiblemente, le costaría soltar esa huella que le dejaron ciertas situaciones. Sin embargo, fue puntual al afirmar que ha logrado ser feliz en medio de todo, disfrutando el camino que construyó hasta hoy.