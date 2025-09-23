Destapan inesperada versión sobre Piqué y Shakira; exponen jugada que hizo para engañarla con Clara Chía: “No existió nunca”

Desde hace más dos un año, Gerard Piqué se mantiene bajo la lupa mediática, generando titulares y debate en redes sociales tras la sonada ruptura con Shakira, con quien duró casi 12 años en una relación.

El exdefensa del Barcelona atravesó una fuerte oleada de críticas y rumores, al mismo tiempo que buscaba reacomodar tanto su faceta personal como la profesional. Con el correr de los meses, el empresario de Kosmos optó por dar un giro y enfocarse en su círculo más íntimo: sus hijos, su familia, los proyectos de la Kings League y su relación con Clara Chía, quien pasó a convertirse en una figura clave en su vida.

Aunque la exposición pública no disminuyó, Piqué intentó adaptarse a esta nueva etapa, sorteando cuestionamientos y la atención constante sobre cada uno de sus movimientos.

Sin embargo, recientemente, el exjugador del Barcelona volvió a llamar la atención mediática, debido a unas declaraciones que dio Jordi Martin, famoso fotoperiodista, sobre lo que habría detrás de la ruptura con la barranquillera.

Shakira y Piqué se ha vuelto tema de conversación por las polémicas relacionadas con su rompimiento. | Foto: Foto 1: Getty Images / Foto 2: Getty Images

“La relación entre Gerard Piqué y Clara Chía comenzó con engaños mientras ambos mantenían compromisos con otras personas”, dijo en un contenido.

El español afirmó que las versiones que habían salido a la luz no eran ciertas, pues todo surgió de formas distintas y específicas en aquellos años. Allí aclaró que fue una doble infidelidad, ya que la joven también estaba ennoviada.

Tras negar que la pareja coincidió en un bar como tanto se mencionó, Jordi Martin indicó que se enamoraron en una cena de Navidad, la cual tuvo lugar en noviembre de 2021. Aunque la mujer sí trabajaba en dicho lugar como camarera, no fue el punto de encuentro.

“Piqué se enamora de Clara Chía en esa cena. Ahí empieza la relación entre ellos dos, cada uno engañando a sus respectivas parejas”, aseguró el reportero.

La pareja comenzó a tener encuentros a escondidas, llevando a que Shakira sospechara luego de un viaje a Estados Unidos, donde detectó comportamientos extraños en el catalán. Las excusas aparecieron e hicieron que la cantante viera algo extraño en su entorno.

No obstante, Gerard optó por irse un tiempo a su piso de soltero, donde comenzaron las rutinas con Clara Chía. Una vez se destapó la verdad, las cosas se pusieron pesadas entre el empresario y la artista.

“Al mes y medio de conocerse la noticia a nivel mundial, Piqué llevó a su nueva pareja a bañarse a la piscina a escasos metros del domicilio donde vivía Shakira”, dijo, a lo que agregó: “Cuando Clara Chía entra a trabajar en Cosmos, teletrabajaba desde su casa para no levantar sospechas. Ahí ya estaban enamorados”.

Jordi Martín, Clara Chía y Gerard Piqué, respectivamente. | Foto: Montaje, Instagram: @jordimartinpaparazzi / @3gerardpique

En cuanto a la versión de la mermelada en la casa de Shakira, esto fue negado por completo, pues la colombiana se habría enterado de la infidelidad por los empleados de la casa de sus suegros, quienes vieron a la joven bañándose en la piscina.

“Lo de la mermelada no existió nunca. Jamás. Clara Chía no entró jamás en casa de Piqué y de Shakira. Eso es rotundamente falso”, afirmó.

Por último, el fotógrafo aseguró que Shakira sabía muchas cosas que nunca quiso decir, evitando que la imagen de Piqué se viera afectada, además de sus hijos.