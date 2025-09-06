Suscribirse

Shakira no pudo contener sus lágrimas en el escenario durante su concierto en México: esto fue lo que pasó

Sus fans entendieron el motivo de su llanto de inmediato y se mostraron conmovidos por el profundo sentimiento que, al parecer, invadió a la artista colombiana.

Redacción Gente
6 de septiembre de 2025, 12:15 p. m.
Shakira en México
Shakira lloró en concierto en México interpretando la canción 'Última'. | Foto: Captura de pantalla redes sociales

Durante su concierto en Querétaro, en México, Shakira protagonizó un emotivo momento que hizo estremecer el corazón de sus seguidores, luego de romper en llanto en el escenario mientras cantaba uno de sus más recientes éxitos musicales relacionado con su expareja y padre de sus hijos, Gerard Piqué.

La escena quedó registrada en video y rápidamente se viralizó en redes sociales. En la grabación de su show como parte de su tour Las Mujeres Ya No Lloran, se escucha a la artista barranquillera interpretando la canción Última cuando, de repente, se quiebra con un evidente gesto de nostalgia frente a miles de asistentes.

“Así que te fuiste y me dejaste un hueco aquí en mi cama. Pasa el tiempo y no puedo sacarte de mi mente...”, se escucha cantar a Shakira hasta que su voz suena entrecortada y elige ofrecer el micrófono a sus seguidores para que la ayuden a continuar con la canción.

Sin embargo, al notar el profundo sentimiento que, al parecer, invadió a la cantante colombiana, todos optaron por darle ánimo para seguir con el show, especialmente con esta emotiva interpretación que decidió hacer luciendo un vestido plateado con espejos en la parte frontal y sus rizos sueltos.

No obstante, aunque Shakira intentó seguir con su presentación, fue inevitable pausar su llanto mientras cantaba: “Se nos perdió el amor a mitad de camino. ¿Cómo es que te cansaste de algo tan genuino?”.

Enseguida, optó por mantenerse de pie, observar a sus fans mientras cantaban y acercar el micrófono a ellos mientras intentaba tomar fuerza para seguir brillando en el escenario como siempre lo ha hecho.

¿Qué fue lo que hizo que Shakira rompiera en llanto?

Para nadie es un secreto que la canción Última está asociada a su ruptura amorosa con Piqué. De hecho, el pasado 22 de marzo, Shakira celebró el primer aniversario de su álbum Las Mujeres Ya No Lloran con el lanzamiento del videoclip de este tema, confirmando que su letra hacía referencia a su vida personal.

“Hoy que cumple un año nuestro álbum Las Mujeres Ya No Lloran, les tengo este regalo, mi video de ‘Última’, que ya saben es una canción muy personal. Espero que les guste”, escribió la cantante en su publicación en redes sociales.

De esta manera, dejó mucho más claro que se trata de uno de los temas más dolorosos de su carrera, que terminó convirtiéndose en el cierre de esa difícil etapa emocional que enfrentó tras su separación del padre de sus hijos Milan y Sasha.

Desde entonces, Shakira está enfocada en rehacer su vida en Miami, agradeciendo el apoyo y los mensajes de aliento que ha recibido por parte de sus fans en cada una de las etapas de su carrera y su vida personal.

