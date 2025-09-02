Indignación en concierto de Shakira: mujer fingió discapacidad para tener trato preferencial

Durante uno de los más recientes conciertos de Shakira en Ciudad de México, un episodio captado por los asistentes ha generado gran revuelo, al punto de viralizarse en redes sociales. Por los hechos, la barranquillera ha sido catalogada como “santa”.

En medio de la gira ‘Las mujeres ya no lloran World Tour’, una mujer llegó al evento en silla de ruedas y, posteriormente, fue vista levantándose en medio del show para bailar y disfrutar de la música. El momento fue grabado por cientos de asistentes, desatando diversas reacciones.

Shakira rompe récord de asistencia. | Foto: Comunicaciones Shakira.

Entre los videos compartidos se observa a la mujer inicialmente en silla de ruedas siendo empujada hasta su ubicación, pero minutos después, impulsada por la emoción y la energía del concierto, la misma mujer se levantó y se subió sobre la silla de ruedas para tener una mejor vista, mientras baila al ritmo de los éxitos de la barranquillera.

Entre aplausos y risas, algunos asistentes reaccionaron con sorpresa y admiración, ante lo que muchos calificaron como un “casi milagro”, ligado a la fuerza de la música de la ‘loba’.

Así quedaron registrados los hechos

Algunos de los seguidores de Shakira compartieron el suceso con el hashtag #SantaShakira, elogiando el poder transformador que la música podía tener en las personas, llegando a manifestar que el concierto era un lugar de “esperanza” y “motivación” para la fanática, quien se desconoce si efectivamente tenía una discapacidad.

Por otro lado, las críticas y cuestionamientos no pararon, dado que varias personas aseguraron que ese tipo de conductas eran irrespetuosas hacia la comunidad de personas con discapacidades reales, ya que la protagonista del vídeo podría haber usado la silla solo como un recurso temporal para disfrutar mejor del evento o, según algunos, incluso simular la discapacidad.

Entre las quejas en contra de la mujer que, presuntamente fingió tener algún tipo de discapacidad, también se encuentran comentarios sobre una supuesta pelea protagonizada por la mujer y sus acompañantes contra otros asistentes, razón por la cual debieron ser retiradas del recinto musical por parte del equipo de seguridad.