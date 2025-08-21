Shakira enciende las redes; fue captada meditando en vestido de baño en paradisíaca playa en México

Shakira fue captada recientemente disfrutando de un momento de relajación en las playas mexicanas a orillas del mar de Cortés en El Cabo, en Baja California Sur, donde se la vio sola, dedicándose a broncear su cuerpo y practicar meditación.

Las imágenes difundidas muestran a la artista en un ambiente sereno, vestida con un bikini que resalta su figura y rodeada por la belleza natural del mar y la arena, dejándose llevar por un tiempo para sí misma en medio de su apretada agenda.

Este breve retiro personal ha sido interpretado por sus seguidores como un merecido espacio para recargar energías, tras la intensa gira que ha venido realizando por todo el continente americano.

Shakira Meditates on Beach in Skimpy Metallic Pink Bikini https://t.co/BpOWS2qvw3 pic.twitter.com/7wwAojaY4G — TMZ (@TMZ) August 21, 2025

Este descanso llega en un momento crucial, luego del éxito arrollador que ha alcanzado con su gira mundial “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour”. En apenas seis meses, la colombiana ha logrado un hecho histórico, con 51 conciertos agotados y más de 2.5 millones de boletas vendidos a lo largo de su paso por América. Su tour se ha consolidado como el más grande de los últimos años en países como México, Colombia, Perú, Ecuador, Paraguay y Uruguay.

Sobre su paso por Estados Unidos, Shakira vendió más de 700.000 entradas, mientras que en México superó el millón de boletos vendidos, un récord que refleja el alcance global y la popularidad inquebrantable de la artista. Datos de Billboard Boxscore ubican su gira en el segundo puesto del Top 10 global de las giras más taquilleras de 2025, posicionándola por encima de leyendas como Paul McCartney, Bruno Mars y Seventeen. Este reconocimiento la consolida como una de las artistas más exitosas y relevantes del año, con un fenómeno cultural que trasciende idiomas y mercados.

Cada uno de sus conciertos no solo ha sido un éxito en taquilla, sino que también ha generado un impacto económico notable en las ciudades anfitrionas, impulsando sectores como la hotelería, restauración y comercio local.

La gira continúa cosechando éxitos. En México la colombiana continúa con presentaciones en Monterrey el 23 de agosto en el Parque Fundidora de Monterrey; en la Ciudad de México los días 26, 27, 29 y 30 de agosto en el Estadio GNP Seguros; en Querétaro el 2 y 3 de septiembre en el Estadio Corregidora; en Guadalajara el 6 y 7 de septiembre en el Estadio Akron; y en Puebla el 11 y 12 de septiembre en el Estadio Cuauhtémoc.