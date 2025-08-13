Suscribirse

Shakira reaccionó a la cantante Camila Cabello y el cover que hizo con uno de sus clásicos: “Me encanta como le queda”

Los fanáticos se mostraron emocionados e hicieron especial petición a ambas.

13 de agosto de 2025, 8:21 p. m.
Shakira reaccionó a cover de Camila Cabello con uno de sus clásicos
Shakira reaccionó a cover de Camila Cabello con uno de sus clásicos | Foto: Montaje SEMANA | Instagram: @Shakira - TikTok: @camilacabello

La cantante Camila Cabello sorprendió recientemente a sus seguidores en TikTok al compartir un video interpretando “Si te vas, uno de los temas más recordados y emblemáticos de la carrera de la famosa Shakira.

La intérprete cubana, quien tiene una versatilidad vocal y su capacidad para dejar su sello personal en cada canción, eligió darle un toque más íntimo y melódico a este tema, el cual forma parte del repertorio clásico de la barranquillera y que ha marcado a varias generaciones de sus fanáticos.

Contexto: Falleció Edgar García Ochoa, ‘Flash’, impulsor de Shakira en sus inicios

“Cantando Shak de mi hotel room en Taiwan”, escribió Camila, mientras interpretaba un cover de la canción tocando la guitarra.

@camilacabello

cantando shak de mi hotel room en taiwan 🇹🇼 💕🌸🎀🐉

♬ original sound - Camila Cabello

La publicación no pasó desapercibida para Shakira, pues aprovechó para apoyar lo hecho por Cabello y resaltar que le había gustado lo que había hecho.

“Camila linda!! Me encanta como le queda 'Si te vas’ a tu voz!!“, escribió la colombiana en los comentarios de su video.

Shakira comentó el video publicado por Camila Cabello
Shakira comentó el video publicado por Camila Cabello | Foto: TikTok: @camilacabello

En su comentario, la intérprete de ‘Hips Don’t Lie’ elogió la versión de la intérprete, asegurando que la canción le queda muy bien en su voz y que realmente le había gustado la interpretación, a lo que la misma cabello respondió: “Te quiero reina”.

Este gesto generó un gran revuelo entre los fans de ambas, quienes celebraron el intercambio como un encuentro especial entre dos figuras que, aunque de diferentes generaciones, comparten la misma pasión por la música.

| Foto: AFP

La interacción se volvió viral en pocas horas, acumulando miles de reacciones y comentarios de usuarios en donde se dejaron ver cientos de peticiones para que ambas mujeres colaboren en una canción.

“Colaboren”; “Ocupamos colaboración”; “omg, colab?”; “Colaboren por fa”; “Una colaboración entre ambas la romperían”; “Dios mío haz tu obra, que canten juntas”; “Es hora de la colaboración”; “Nueva canción con ella, por favor”; “Respondió la reina, qué tal una colaboración”; “Y a nosotros nos gustaría, nos encantaría una colaboración 100% latina”; “Tráela de invitada a México!! Camila es Mexaaa”; “¿Y la colaboración para cuando?”; “A dueto quedaría mejor”; “Reina, invítala a una fecha en Latam”; “Omg, omg, por favor cántenla juntas”, fueron algunos de los comentarios en el video de Camila.

Contexto: Shakira y Antonio de la Rúa, ahora socios estratégicos; así lo registra la prensa en Estados Unidos

Como era de esperarse, también se dieron otro tipo de comentarios de los haters, en donde muchos dijeron que no tenía ni punto de comparación a la voz de la colombiana y por esta razón los fanáticos comentaron que es un cover, no tiene por qué ser igual y dejaron comentarios como: “Si shak dice que le gustó, el resto está de más. Soporten”.

