Suscribirse

Barranquilla

Falleció Edgar García Ochoa, ‘Flash’, impulsor de Shakira en sus inicios

El deceso se confirmó en la tarde de este lunes, 11 de agosto.

Gabriel Salazar López

Gabriel Salazar López

Periodista Semana

11 de agosto de 2025, 6:12 p. m.
Edgar García Ochoa y la cantante Shakira.
Edgar García Ochoa y la cantante Shakira. | Foto: Suministrada a SEMANA.

En las instalaciones de la Clínica General del Norte, en Barranquilla, falleció durante la tarde de este lunes, 11 de agosto, el periodista Edgar García Ochoa, más conocido como ‘Flash’, quien fue impulsor de Shakira durante sus inicios.

Lo que se ha conocido es que García Ochoa presentó varias complicaciones de salud y el equipo médico no lo pudo estabilizar. El comunicador fue quien ayudó a la cantante barranquillera Shakira durante sus inicios.

Contexto: Shakira reveló decisión que tomó sobre su regreso a Colombia: anunció nueva fecha

El periodista Nando Lozano lamentó el fallecimiento, así: "Muere el maestro Edgar García Ochoa “flash”, periodista, escritor y gran impulsor de Shakira en sus inicios. A toda su familia y allegados nuestro sentido pésame y voz de solidaridad".

El periodista Luis Sarmiento Escorcia, dijo: “Hoy me duele despedir a un colega y amigo: Edgar García Ochoa, nuestro querido Flash. Gracias por tu profesionalismo, tu alegría y tu amistad y por apoyar en sus inicios a nuestra @shakira. Descansa en paz".

Lo más leído

1. MinDefensa confirmó muerte del Zarco Aldinever, señalado del magnicidio de Miguel Uribe Turbay
2. Paola Turbay publicó nostálgico mensaje por muerte de Miguel Uribe, su primo: “Mantuve la ilusión de volverte a ver”
3. Simón Gaviria se quebró en vivo hablando de la promesa que Miguel Uribe le hizo a María Claudia Tarazona: “Me rompe el alma”

En diálogo con El Heraldo, el periodista Dezner Cervantes, quien era su asistente últimamente, precisó que ‘Flash’ algunas complicaciones de salud.

“Esto era producto de unas úlceras gástricas, por eso se decidió llevarlo a la clínica en la madrugada del sábado. Finalmente, se complicó y terminó perdiendo la vida, es lamentable, porque es un señor de avanzada edad que vivía solo, yo trabajaba a su lado en sus proyectos periodísticos y pude conocer a un gran ser humano, a un periodista muy comprometido”, dijo Cervantes a esta casa editorial.

Contexto: Shakira está en Barranquilla; la artista fue vista en reconocido centro comercial

El medio barranquillero también dialogó con el cantante Edinson Cogollo, amigo de ‘Flash’, quien los trasladó al centro asistencial donde murió tras la realización de una gastroplastia.

“Los médicos querían ver su el estado real de su sistema digestivo, el cual con el paso de los años se fue desmejorando. Se nos ha ido un gran impulsor de talentos en el Caribe colombiano, en lo personal me ayudó mucho a dar a conocer mi música y a convencerme de mi talento”, señaló a El Heraldo.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Por primera vez se podrá ver a Luis Díaz en Colombia con Bayern: canal que los transmite

2. Paola Turbay publicó nostálgico mensaje por muerte de Miguel Uribe, su primo: “Mantuve la ilusión de volverte a ver”

3. Maluma se pronunció tras la muerte de Miguel Uribe Turbay: “estaba muy esperanzado de que pudiera recuperarse”

4. El sablazo de Donald Trump contra Bogotá. “Lugares que tú escuchas que son los peores del mundo”

5. Procurador Eljach le pidió al presidente Petro que acepte acuerdo para desescalar el lenguaje

LEER MENOS

Noticias relacionadas

BarranquillaAtlánticoShakira

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.