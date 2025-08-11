Falleció Edgar García Ochoa, ‘Flash’, impulsor de Shakira en sus inicios

En las instalaciones de la Clínica General del Norte, en Barranquilla, falleció durante la tarde de este lunes, 11 de agosto, el periodista Edgar García Ochoa, más conocido como ‘Flash’, quien fue impulsor de Shakira durante sus inicios.

Lo que se ha conocido es que García Ochoa presentó varias complicaciones de salud y el equipo médico no lo pudo estabilizar. El comunicador fue quien ayudó a la cantante barranquillera Shakira durante sus inicios.

El periodista Nando Lozano lamentó el fallecimiento, así: "Muere el maestro Edgar García Ochoa “flash”, periodista, escritor y gran impulsor de Shakira en sus inicios. A toda su familia y allegados nuestro sentido pésame y voz de solidaridad".

Muere el maestro Edgar García Ochoa “flash”, periodista, escritor y gran impulsor de Shakira en sus inicios. A toda su familia y allegados nuestro sentido pésame y voz de solidaridad. pic.twitter.com/IfV8xqfTrf — Nando J Lozano (@hernandolozano) August 11, 2025

El periodista Luis Sarmiento Escorcia, dijo: “Hoy me duele despedir a un colega y amigo: Edgar García Ochoa, nuestro querido Flash. Gracias por tu profesionalismo, tu alegría y tu amistad y por apoyar en sus inicios a nuestra @shakira. Descansa en paz".

📸🖤 Hoy me duele despedir a un colega y amigo: Edgar García Ochoa, nuestro querido Flash. Gracias por tu profesionalismo, tu alegría y tu amistad y por apoyar en sus inicios a nuestra @shakira



Descansa en paz. 🙏

#FlashViviraParaSiempre pic.twitter.com/tAnIMjfudC — LUIS SARMIENTO ESCORCIA (@LuisAlfredyCM) August 11, 2025

En diálogo con El Heraldo, el periodista Dezner Cervantes, quien era su asistente últimamente, precisó que ‘Flash’ algunas complicaciones de salud.

“Esto era producto de unas úlceras gástricas, por eso se decidió llevarlo a la clínica en la madrugada del sábado. Finalmente, se complicó y terminó perdiendo la vida, es lamentable, porque es un señor de avanzada edad que vivía solo, yo trabajaba a su lado en sus proyectos periodísticos y pude conocer a un gran ser humano, a un periodista muy comprometido”, dijo Cervantes a esta casa editorial.

El medio barranquillero también dialogó con el cantante Edinson Cogollo, amigo de ‘Flash’, quien los trasladó al centro asistencial donde murió tras la realización de una gastroplastia.