Todo un revuelo hay en el Atlántico por el hallazgo que hicieron las autoridades de salud en el municipio de Soledad, dentro de un restaurante del aeropuerto internacional Ernesto Cortissoz. Fue la Oficina de Alimentos la que llevó a cabo una visita de inspección, vigilancia y control programada a este establecimiento comercial.

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De acuerdo con esta dependencia, los funcionarios, en medio de la inspección sanitaria, pudieron evidenciar múltiples hallazgos que representan un riesgo para la salud de los consumidores, debido al incumplimiento de las condiciones higiénico-sanitarias exigidas por la normatividad vigente.

En el área de producción del establecimiento se identificaron prácticas inadecuadas en la manipulación y almacenamiento de alimentos, entre ellas, la disposición conjunta de proteínas crudas con verduras listas para el consumo, configurando un escenario de contaminación cruzada.

Los alimentos no contaban con la clasificación y almacenamiento que requiere la norma. Foto: Suministrado a SEMANA.

“Según lo planteado por las autoridades de salud del territorio, este tipo de manejo inadecuado aumenta significativamente el riesgo de transmisión de enfermedades de origen alimentario; así mismo, se constató acumulación excesiva de grasas y restos de alimentos en distintas superficies, lo cual evidencia deficiencias en los procesos de limpieza y desinfección”, sostuvo la Alcaldía de Soledad.

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Asimismo, señalaron que estas condiciones favorecen la proliferación de microorganismos y plagas, afectando la inocuidad de los alimentos preparados en el lugar.

“Otro de los hallazgos relevantes fue la presencia de un desagüe con agua represada, generando malos olores y constituyéndose en un foco potencial de contaminación. El desagüe encontrado agrava la situación debido a que se encontraba ubicado debajo de un equipo de refrigeración destinado al almacenamiento de alimentos preparados, incrementando el riesgo de contaminación directa”, agregó.

La cocina no contaba con las medidas mínimas de salubridad. Foto: Suministrado a SEMANA.

En medio de este procedimiento, la Secretaría de Salud procedió a la aplicación de una medida sanitaria de seguridad consistente en la clausura temporal total del establecimiento.

“Esta medida se mantendrá vigente hasta tanto el responsable del lugar implemente las acciones correctivas necesarias y se verifique el cumplimiento de las condiciones sanitarias exigidas”, precisó.

Por su parte, el secretario de salud de Soledad, Edison Barrera, sostuvo que es necesario que todos los administradores y propietarios de este tipo de negocios cumplan la normatividad.

“Hacemos un llamado a todos los establecimientos de preparación y expendio de alimentos a cumplir estrictamente con las normas sanitarias, para garantizar así, la calidad e inocuidad de los productos ofrecidos a la comunidad”, dijo.

Lo que encontraron las autoridades en la inspección. Foto: Suministrado a SEMANA.

El funcionario señaló que los controles por parte de su dependencia se van a intensificar con el fin de poder salvaguardar la vida de los habitantes de Soledad.

“Seguiremos con el desarrollo de este tipo de acciones que van encaminadas en el fortalecimiento de las acciones de inspección, vigilancia y control en todo el municipio, con el fin de prevenir riesgos que puedan afectar la salud de la población”, indicó Barrera.