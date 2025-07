Shakira está en Barranquilla; la artista fue vista en reconocido centro comercial

“Cuando me disponía a tomar el ascensor, el personal del centro comercial y la policía me pidieron usar el otro. No sabía por qué, pero al voltear vi que venía un grupo de personas. Reconocí a Tonino y a la señora Nidia, así que supuse que ella estaba ahí también. Aunque llevaba tapabocas, luego confirmé que era Shakira . Fue a las 2:45 p.m,“, comentó para El Heraldo una de las personas que pudo observar a la artista.

“Ella se pone tapabocas, pero es imposible no reconocerla”; “Divina jajaja, pero no entiendo cómo cree que va a poder salir en Barranquilla sin que nadie la reconozca”; “La mamá es la que está en silla de ruedas y Shakira va caminando con los niños y su hermano, se puede ver perfectamente”; “Me encanta, pero al mismo tiempo me estresa que no puede caminar tranquila sin que muchas personas la empiecen a perseguir, no pudo mirar nada y se tuvo que ir” y “Se nota perfecto que son ellos”, qué bendición tenerlos de visita”; fueron algunas de las respuestas que dejaron los usuarios.