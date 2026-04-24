Según un reciente informe de El Heraldo, la llegada de TaskUs a Barranquilla confirma el crecimiento de la ciudad como polo de servicios globales y empleo bilingüe.

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Empleos bilingües y perfiles digitales

La operación de la multinacional en Barranquilla estará enfocada en servicios de atención al cliente, soporte técnico, moderación de contenido y procesos administrativos para compañías globales.

Eso marca de entrada el tipo de empleos y el perfil que busca.

En la práctica, los cargos más comunes son asesores de servicio al cliente bilingües, agentes de soporte técnico, moderadores de contenido para plataformas digitales y personal de back office que gestiona procesos administrativos o de datos.

También hay espacio para roles más especializados en áreas como análisis de calidad, entrenamiento de personal, supervisión de equipos y funciones corporativas como recursos humanos o tecnología.

El requisito clave es el dominio del inglés, muchas veces en niveles intermedios o avanzados, porque la mayoría de los clientes está en Estados Unidos y otros mercados internacionales.

A eso se suma una habilidad que pesa casi tanto como el idioma: la comunicación efectiva. Es decir, saber interactuar con usuarios, resolver problemas y manejar situaciones bajo presión.

También busca personas con habilidades digitales básicas, manejo de plataformas, navegación web, uso de herramientas tecnológicas, y, sobre todo, capacidad de adaptación.

Un punto importante es que no todos los cargos exigen experiencia previa.

De hecho, parte de la apuesta en ciudades como Barranquilla es formar talento joven.

La llegada de una multinacional impulsa el empleo digital y abre nuevas oportunidades para talento joven en Barranquilla Foto: El País

Por eso, muchos puestos de entrada están abiertos a bachilleres o técnicos, siempre que cumplan con el nivel de inglés y las competencias blandas.

Lo que realmente pesa es una combinación de inglés, habilidades comunicativas y disposición para aprender en un entorno global.

Llega a Barranquilla con inversión, empleo y apuesta por talento local

La estadounidense TaskUs, especializada en servicios de atención al cliente y soluciones digitales bilingües, inauguró su sexta operación en Colombia y por proyecta abrir los 1.000 puestos de trabajo en la capital del Atlántico.

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Con esto, la compañía amplía su presencia en Colombia, ya consolidada en ciudades como Cali y Medellín.

La apuesta por Barranquilla coincide con una tendencia más amplia para ir posicionando a la capital del Atlántico como un hub de talento bilingüe en el Caribe colombiano.

En términos estratégicos, la elección de Barranquilla responde a varios factores, como infraestructura, conectividad y relaciones con el gobierno y el sector educativo.