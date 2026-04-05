Barranquilla conmemora sus 213 años con una campaña institucional que busca reforzar su imagen como una ciudad moderna, en crecimiento y con fuerte identidad cultural.

Bajo el lema “¡Barranquilla está de moda!”, la administración distrital impulsa una narrativa de transformación urbana y orgullo ciudadano.

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La estrategia de ciudad para celebrar sus 213 años y reafirmar su transformación urbana y cultural

La iniciativa, presentada oficialmente por la Alcaldía de Barranquilla y reseñada por El Universal, plantea un homenaje a la transformación reciente de la ciudad, así como a las expresiones culturales que definen a sus habitantes.

El objetivo central es consolidar una narrativa de ciudad en auge, abierta al mundo y con una identidad reforzada por sus cambios urbanos y sociales.

La campaña surge en un contexto en el que la administración distrital destaca una serie de avances en infraestructura, desarrollo social, turismo y posicionamiento internacional.

Según el comunicado institucional, Barranquilla ha vivido un proceso sostenido de renovación en los últimos años que ha impactado su movilidad, su oferta de espacios públicos y su atractivo como destino turístico y de inversión.

Este relato de transformación es el punto de partida de la estrategia comunicacional: la ciudad no solo celebra su aniversario, sino que busca proyectarse como un territorio en expansión que ha logrado reposicionarse en el escenario nacional e internacional.

En ese sentido, la narrativa oficial enfatiza que Barranquilla ha alcanzado reconocimientos en indicadores de inversión extranjera y crecimiento urbano, lo que la administración presenta como evidencia de su dinamismo económico y su capacidad de atracción global.

El uso del orgullo local como marca ciudad

Uno de los elementos centrales de la campaña es la apropiación del lema “¡Barranquilla está de moda!”, que no solo funciona como eslogan publicitario, sino como una declaración de identidad.

El alcalde Alejandro Char ha promovido este mensaje a través de sus redes sociales, destacando que la ciudad atraviesa un momento de reconocimiento y orgullo colectivo.

El concepto busca posicionar a Barranquilla como una ciudad que se ha vuelto atractiva por su transformación reciente, pero también por la forma en que sus habitantes expresan su identidad cultural.

La campaña apela directamente a la autenticidad barranquillera: su lenguaje cotidiano, sus expresiones populares, su gastronomía y su forma de vivir la ciudad.

El enfoque cultural es clave en esta estrategia, ya que la celebración no se limita a la infraestructura o al desarrollo económico, sino que integra los elementos simbólicos que definen la identidad local.

Dentro de la campaña, uno de los elementos más llamativos es la etiqueta “#212Más1”, una forma simbólica de referirse a los 213 años de la ciudad.

Con la campaña “¡Barranquilla está de moda!”, la ciudad conmemora su aniversario destacando su transformación, su identidad cultural y su posicionamiento como referente Foto: Getty Images

Esta fórmula surge como una adaptación del lenguaje popular barranquillero, que suele jugar con los números y las expresiones cotidianas para reforzar su identidad cultural.

Otro de los ejes de la narrativa de la campaña es la visibilización de proyectos urbanos que, según la administración distrital, han contribuido a cambiar la imagen de la ciudad.

Entre ellos se destacan espacios de recreación, infraestructura turística y proyectos de recuperación ambiental que han sido incorporados al discurso oficial como símbolos del nuevo rostro de Barranquilla.

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Estos desarrollos son presentados como parte de una estrategia de ciudad que busca fortalecer el turismo, mejorar la calidad de vida y ampliar la oferta cultural y recreativa.

La campaña también se apoya en el posicionamiento de Barranquilla como sede de eventos culturales, deportivos y académicos.

Más allá del componente institucional, la campaña también busca generar apropiación ciudadana.

En ese sentido, la campaña plantea una celebración que combina lo simbólico con lo festivo, integrando expresiones culturales, actividades públicas y mensajes de orgullo local.