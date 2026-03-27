Así será la implementación de videovigilancia con IA en el Atlántico para la seguridad en municipios

La seguridad sigue siendo uno de los temas que más se debaten en el Atlántico. Ahora, la gobernación, por medio de la Secretaría del Interior, realizó la socialización del proyecto del Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad (SIES) con alcaldes y representantes de los 18 municipios del departamento que no hacen parte del área metropolitana de Barranquilla.

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El proyecto contempla la instalación de 411 cámaras de videovigilancia con inteligencia artificial, incluyendo dispositivos con reconocimiento de placas para detectar vehículos robados, cámaras fijas y cámaras con cobertura de 360 grados, que permitirán una vigilancia más eficiente y estratégica en puntos priorizados de cada municipio.

El sistema contará con un centro de control ubicado en el comando del Departamento de Policía Atlántico en Sabanalarga y un sistema espejo en el nuevo Centro de Operaciones de Emergencia que están construyendo en las instalaciones del Comando Aéreo de Combate No. 3, en Malambo.

La Policía hará controles en diferentes puntos. Foto: Cortesía.

El secretario del Interior, José Antonio Luque, destacó que “este sistema no solo fortalece la capacidad tecnológica del departamento, sino que nos permite integrar esfuerzos, anticiparnos al delito y actuar con mayor contundencia frente a cualquier situación que afecte la tranquilidad de los atlanticenses”.

Asimismo, indicó: “Estamos dando un salto cualitativo en materia de seguridad, llevando herramientas de inteligencia artificial a municipios que hoy requieren mayor presencia institucional. Este es un proyecto pensado para salvar vidas, mejorar la reacción de nuestras autoridades y devolverle la confianza a la ciudadanía”.

La alcaldesa de Campo de la Cruz, Vanessa Torres, resaltó el impacto que tendrá este sistema en los municipios, especialmente en zonas rurales donde se presentan problemáticas específicas de seguridad como el abigeato, que afectan directamente a las comunidades y a la economía local.

“Para nosotros este proyecto es fundamental. El abigeato es un delito que golpea a nuestros campesinos y que muchas veces es difícil de controlar”, aseguró la mandataria.

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Operativos de la Policía en el Atlántico para garantizar la seguridad. Foto: Suministrada a SEMANA.

En la misma línea, el alcalde de Baranoa, Edison Palma, destacó la importancia de esta inversión en seguridad para el territorio, subrayando que no solo fortalece la capacidad operativa de las autoridades, sino que también impacta directamente en la percepción de seguridad de la ciudadanía.

“Este tipo de inversiones son fundamentales porque no solo permiten mejorar la reacción frente al delito, sino que también generan confianza en la gente. Cuando la ciudadanía siente que hay presencia, tecnología y control, mejora la percepción de seguridad y eso es clave para la convivencia en nuestros municipios”, afirmó Palma.

A su turno, el alcalde de Polonuevo, Óscar Avilez, resaltó el valor de las cámaras de videovigilancia como herramientas determinantes para la protección de los entornos y la prevención del delito en su municipio.

“Las cámaras son una herramienta clave para nosotros. Nos permiten tener mayor control sobre lo que ocurre en nuestros entornos, apoyar el trabajo de la Fuerza Pública y actuar de manera más oportuna. Este proyecto sin duda fortalece la seguridad y la tranquilidad de nuestros habitantes”, indicó el mandatario.