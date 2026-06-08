El inesperado visitante de 1,70 metros que alarmó a los habitantes de un conjunto residencial en Barranquilla

Los habitantes del conjunto residencial Perdiz, ubicado en la urbanización Alameda del Río, en el norte de Barranquilla, vivieron momentos de tensión tras el hallazgo de una boa de aproximadamente 1,70 metros de longitud en uno de los casilleros de la recepción del edificio.

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El inesperado encuentro llamó la atención de residentes y personal de vigilancia, quienes detectaron la presencia del reptil mientras realizaban sus actividades. Ante la situación, se activaron los protocolos de seguridad para aislar el área y evitar cualquier riesgo, mientras se coordinaba el retiro seguro del animal.

El incidente generó sorpresa en la comunidad, debido a que se trata de una especie poco común en entornos residenciales de este tipo.

🚨 #ATENCIÓN | Una boa de aproximadamente 1,70 metros fue hallada dentro de un casillero en un conjunto residencial del sector de Alameda del Río, en el norte de Barranquilla.



🐍😱 El inesperado hallazgo generó preocupación entre los residentes, quienes alertaron a las… pic.twitter.com/F2RHqYqvkt — ElTrino.Co (@EltrinoCo) June 7, 2026

Según versiones preliminares, integrantes de la Policía de Medio Ambiente y Protección Animal se habrían desplazado hasta el conjunto residencial para atender la situación. Los uniformados realizaron la captura y el manejo especializado de la serpiente, siguiendo los protocolos establecidos para este tipo de especies.

Gracias a la rápida intervención, el reptil fue retirado y trasladado para su valoración, mientras se confirmó que ningún residente resultó afectado durante el procedimiento.

Los uniformados realizaron la captura y el manejo especializado de la serpiente, siguiendo los protocolos establecidos para este tipo de especies. Foto: X: @EltrinoCo

A raíz de este caso, las autoridades hicieron el llamado a la ciudadanía para actuar con precaución cuando se encuentren animales silvestres en viviendas o espacios comunes. Los expertos aconsejan conservar la calma, mantener una distancia prudente y evitar cualquier contacto con el ejemplar, además de resguardar a niños y mascotas.

Asimismo, enfatizan que no se debe intentar capturar ni agredir al animal, ya que esto podría poner en riesgo tanto a las personas como a la especie. En estos casos, la recomendación es informar de inmediato a los organismos competentes para que realicen una atención segura y adecuada.

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Por su parte, tras lo ocurrido, el biólogo de la Corporación Autónoma Regional del Atlántico (CRA), Joe García Quiñones, señaló que se trata de una especie que no representa ningún peligro significativo para las personas.

“Es una especie que realmente no causa mayor problema a la comunidad” y añadió que “hay que guardar un poco la calma cuando aparece este tipo de reptiles”.