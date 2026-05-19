Barranquilla refuerza su preparación ante la posible llegada del fenómeno de El Niño en 2026

Barranquilla adelanta acciones de preparación frente al aumento de la probabilidad del fenómeno de El Niño en 2026, enfocándose en la gestión del agua, la prevención de emergencias y la educación ciudadana.

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Barranquilla se prepara para enfrentar al fenómeno de El Niño en el segundo semestre

Ante el aumento de la probabilidad de un nuevo episodio del fenómeno de El Niño hacia el segundo semestre de 2026, Barranquilla ha intensificado sus acciones de preparación con un enfoque preventivo.

Las acciones están orientadas a reducir el impacto que este evento climático podría generar en el suministro de agua, la salud pública y la gestión del riesgo urbano.

La ciudad adelanta acciones de monitoreo, gestión del riesgo y uso responsable del agua ante el posible impacto del fenómeno de El Niño en 2026. Foto: Alcaldía de Barranquilla - API

La Alcaldía de Barranquilla, en coordinación con la Oficina de Gestión del Riesgo y entidades ambientales del orden local y nacional, ha venido fortaleciendo los sistemas de monitoreo climático.

Todo con el fin de anticiparse a escenarios de sequía y altas temperaturas.

Este trabajo se apoya en los reportes técnicos del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), que sirven como base para la toma de decisiones tempranas en el territorio.

Uno de los ejes centrales de la estrategia en Barranquilla ha sido el refuerzo de la capacidad de respuesta del sistema de abastecimiento de agua.

Para esto, se ha centrado en la articulación con las empresas prestadoras del servicio, con el fin de mitigar posibles tensiones en periodos de reducción de lluvias.

A esto se suma la promoción de campañas por parte de la Alcaldía de Barranquilla, sobre el uso eficiente y ahorro del agua dirigidas a la ciudadanía, especialmente en temporadas críticas, buscando reducir la presión sobre el sistema hídrico urbano.

De igual forma, la ciudad ha venido fortaleciendo sus protocolos de atención ante emergencias asociadas a olas de calor e incendios de cobertura vegetal, fenómenos que suelen intensificarse durante la presencia de El Niño.

Esto incluye el aumento de la capacidad operativa de los organismos de socorro, la actualización de planes de contingencia y la identificación de zonas de mayor vulnerabilidad dentro del área metropolitana.

También se ha dado relevancia a la preparación comunitaria, promoviendo acciones pedagógicas orientadas a sensibilizar a la población sobre los efectos del fenómeno climático y las medidas de autoprotección.

Este componente busca que barrios, instituciones educativas y sectores productivos adopten prácticas de prevención que disminuyan riesgos durante los periodos de mayor impacto climático.

En conjunto, estas acciones reflejan un enfoque de anticipación por parte de Barranquilla, que busca pasar de una respuesta reactiva a una planificación preventiva frente a los retos asociados a la variabilidad climática.

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Aunque la magnitud del fenómeno aún está sujeta a confirmación científica, la ciudad ha optado por fortalecer su preparación institucional y comunitaria.

El fin es el de reducir vulnerabilidades y garantizar mayor resiliencia frente a posibles escenarios de El Niño en 2026.