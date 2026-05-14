Barranquilla continúa fortaleciendo su apuesta por la transición energética con el avance de una granja solar en el municipio de Juan Mina, que permitiría abastecer parte del alumbrado público con energía limpia y renovable.

Alcalde Char anuncia un nuevo malecón y obras en Barranquilla: estos son los proyectos

Primera granja solar para el sistema de alumbrado público

Este es un proyecto pionero en Colombia que busca convertir la capital del Atlántico en referente nacional de sostenibilidad y energías limpias.

Ubicada en el corregimiento de Juan Mina, la infraestructura energética inició la instalación de más de 7.600 paneles solares monocristalinos, capaces de generar 4,2 megavatios de energía para abastecer una parte importante del alumbrado público distrital.

El sol de Barranquilla recargará los paneles solares que iluminarán las calles de nuestra ciudad. 👏🏼



Así avanzan las obras de la Granja Solar en Juan Mina. En los próximos días instalaremos más de 7.600 paneles solares que generarán 4.2 megas de energía para el alumbrado público… pic.twitter.com/CPhN2z5Kom — Alejandro Char (@AlejandroChar) May 14, 2026

Según la Alcaldía de Barranquilla, la primera fase del proyecto cubriría cerca del 40 % de la energía consumida actualmente por las más de 70 mil luminarias públicas de la ciudad.

El parque fotovoltaico se construye sobre un terreno de aproximadamente ocho hectáreas y hace parte del proyecto denominado APBAQ I.

La iniciativa contempla una capacidad instalada de 5,33 MWp y una producción anual estimada de 10,19 GWh, suficiente para abastecer el consumo promedio de cerca de 5.000 hogares colombianos.

De acuerdo con información oficial, el sistema contará con 7.620 paneles solares de 700 Wp.

Además tendrá inversores centralizados, transformadores de potencia y estaciones meteorológicas que permitirán optimizar la generación y distribución de energía.

Este modelo tecnológico no solo reduciría costos operativos del alumbrado público, sino que disminuiría significativamente la huella ambiental de la ciudad.

Alumbrado público mediante energías renovables

El alcalde Alejandro Char destacó que la meta de la administración es alcanzar, en una segunda fase, el 100 % del abastecimiento energético del alumbrado público mediante fuentes renovables.

Durante la supervisión de las obras, aseguró que Barranquilla está “pensando en grande” y aprovechando su ubicación privilegiada para consolidarse como ciudad sostenible y amigable con el medioambiente.

El impacto ambiental del proyecto también sería considerable.

Las proyecciones indican que esta primera etapa permitiría compensar el equivalente a más de 77.000 árboles y evitar la emisión de aproximadamente 1.569 toneladas de CO₂ al año.

Estas cifras convertirían la granja solar de Juan Mina en uno de los proyectos urbanos de energía limpia más importantes del Caribe colombiano.

Desde 2017, la ciudad inició la modernización de su red de alumbrado público mediante la implementación de tecnología LED, una estrategia que redujo el consumo energético y preparó el camino para proyectos de generación limpia.

IA+, la feria que quiere convertir a Barranquilla en epicentro tecnológico

En distintos espacios ciudadanos y foros especializados se ha resaltado que Barranquilla y el Atlántico tienen condiciones ideales para convertirse en epicentro de proyectos fotovoltaicos de gran escala.

Con este proyecto, Barranquilla no solo fortalece su infraestructura energética, sino que se posiciona como una de ciudad líder en innovación ambiental en Colombia.