Petro se va contra Barranquilla por sembrar palmeras “para parecerse a Miami”: le recordaron que fueron “sus amigos”

Por medio de su cuenta en la red social X, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, criticó a la ciudad de Barranquilla por sembrar palmeras para parecerse a Miami. Lo anterior se dio en medio los reportes de las altas temperaturas que hoy azotan al Caribe colombiano.

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“En estas temperaturas de hoy en el Cesar, el ser humano muere en una hora a menos que tome agua y se ponga en la sombra. Por eso la ciudades de nuestro Caribe no deben sembrar palmeras extranjeras que no dan sombra solo por parecerse a Miami, como sucede en Barranquilla, sino sembrar los frondosos y extendidos árboles nativos que dan muchísima sombra ante el sol y, por tanto, microclimas frescos y vida", dijo Petro.

En esa misma publicación, le respondieron al mandatario colombiano, recordándole que esas palmeras la dejaron “unos amigos” de él.

“Presidente @petrogustavo, esas palmeras que fotografió en Barranquilla tienen historia, y usted debería conocerla. Las sembraron sus amigos durante los años que gobernó el cura Hoyos y sus aliados. El ciclo que nos dejaron la ciudad en Ley 550, en quiebra técnica real, el propio DATACREDITO“, dijo Jaime Pumarejo, exalcalde de Barranquilla.

Al mismo tiempo, le dijo que fueron varias dependencias de la Alcaldía de Barranquilla las que quedaron en ruinas tras el paso del cura Hoyos por la administración local.

“Nos dejaron colegios y hospitales en ruinas. Profesores en provisionalidad sin pago. Barrios sin pavimento. Sin un solo parque digno. Esas palmeras son el único legado verde de esa era“, agregó.

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Pumarejo le hizo una pregunta al presidente Petro en medio de la polémica que se desató: “¿Por qué no se enamora de una ciudad que, contra todos los pronósticos, encontró el camino desde el verde, el río y la vida? Las palmeras hoy son parte de un paisaje que mira al futuro, no desde el odio, sino desde la esperanza de quienes sí se quedaron a reconstruir“.