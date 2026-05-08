Atlántico se suma este 9 de mayo al Global Big Day 2026, una jornada mundial de observación de aves con recorridos guiados, inscripción previa y registro en plataformas científicas.

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Atlántico activa rutas y puntos clave para el Global Big Day 2026

Este evento movilizará a a observadores, comunidades ambientales y ciudadanos en diferentes regiones del mundo.

La actividad hace parte de una iniciativa global de ciencia ciudadana que busca registrar el mayor número de especies de aves en un solo día, aportando información clave para el monitoreo de la biodiversidad.

En el departamento, la programación incluye varios puntos estratégicos distribuidos entre Barranquilla y municipios cercanos.

Los lugares fueron seleccionados por su riqueza ecológica y diversidad de ecosistemas.

En la capital del Atlántico, los espacios habilitados para la observación incluyen el Gran Malecón del Río, la Ciénaga de Mallorquín, el Parque Sagrado Corazón, el Jardín Botánico del barrio La Victoria y el Bosque Urbano de Miramar.

Estos lugares ofrecen condiciones favorables para el avistamiento de aves gracias a la presencia de áreas verdes, cuerpos de agua y corredores naturales.

Fuera de Barranquilla, la jornada también se extenderá a municipios como Puerto Colombia, Juan de Acosta, Piojó, Luruaco, Sabanalarga, Malambo y Ponedera, donde se han dispuesto recorridos en humedales, ciénagas y zonas rurales que permiten ampliar el registro de especies en distintos ecosistemas del departamento.

Observadores y expertos para registrar la riqueza de aves en ecosistemas del departamento. Foto: Foto: Instagram @birdingincolombia

Inscripción y registro en el eBird para ciencia ciudadana

La participación está abierta al público, pero requiere inscripción previa para la organización de los grupos y el control del impacto en los ecosistemas.

Las entidades ambientales y colectivos de observadores de aves han coordinado la logística de las salidas guiadas.

Los participantes serán acompañados por guías especializados que orientarán la identificación de especies y el registro adecuado de la información durante los recorridos.

El registro de aves se realiza a través de plataformas de ciencia ciudadana como eBird, donde los usuarios reportan las especies observadas en tiempo real o al finalizar la jornada.

Estos datos son utilizados posteriormente por investigadores para estudios sobre distribución, abundancia y migración de aves.

Además del componente científico, la jornada tiene un enfoque educativo.

su función es la de promover el respeto por los ecosistemas y el avistamiento responsable, evitando alterar los hábitats naturales.

El Global Big Day se ha consolidado como una de las iniciativas de observación de aves más importantes del mundo, y Colombia se destaca cada año por su alta biodiversidad.

En este contexto, el Atlántico se consolida como un territorio clave por su combinación de ecosistemas urbanos, costeros y rurales.