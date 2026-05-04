“No era su actuar”: dudas rodean la muerte de comandante de la Policía de Providencia

Muchas dudas y preguntas son las que rondan en la cabeza de los familiares de la subteniente Jenyfer Alexandra Marciales Londoño, de 35 años, comandante de la Estación de Policía en Providencia, quien fue hallada sin vida dentro de su habitación y con un disparo.

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Sus familiares aseguran que no tienen claro qué fue lo que ocurrió, pero de lo que sí están seguros es que Marciales Londoño no se habría quitado la vida. Leydis Marciales, hermana de la oficial, denunció que es poca la información que les han entregado frente al caso.

“Estamos pidiendo la información, porque no nos han dado todavía reportes de Medicina Legal y eso es lo que estamos esperando. Dicen que fue con arma de fuego con lo que la encontraron y con una herida de bala a plena luz del día; eso nos deja un sinsabor, porque no es el actuar de mi hermana”, afirmó.

La subteniente Jenyfer Alexandra Marciales Londoño denunciar un presunto caso de acoso laboral Foto: Suministrada (API)

De acuerdo con los familiares de la mujer, este tipo de conductas no representaban a la oficial y, por el contrario, era una mujer llena de vida, por lo que piden investigar a fondo el caso. Asimismo, dieron a conocer un presunto caso de acoso laboral que, aseguran, la oficial venía enfrentando desde hacía varios meses sin recibir atención institucional.

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“Sabíamos del acoso laboral que estaba viviendo desde hace 4 meses. Ella en vida había reportado ese acoso y tampoco le habían dado respuesta”, reveló su hermana.

La oficial llevaba 16 años en la institución policial y había ascendido a subteniente por su constancia y disciplina. Hace un año llegó a la isla de San Andrés, pero desde hace 4 meses estaba en Providencia como comandante.

Del caso de acoso laboral, cuenta la familia de la oficial, que hay pruebas contundentes de cómo otro oficial la desautorizó delante de otros subalternos y que, al parecer, la institución no tomó las medidas necesarias.