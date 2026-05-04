El ministro del Interior, Armando Benedetti, anunció que el Gobierno nacional le pondrá el foco a la renovación del aeropuerto Ernesto Cortissoz en Barranquilla.

“Por instrucciones del presidente Gustavo Petro, con Luis Alfonso Martínez, director de la Aerocivil, nos pondremos al frente de la megarreconstrucción del aeropuerto Ernesto Cortissoz. El presidente en las próximas semanas irá a Barranquilla a hacer los anuncios de la estructuración financiera y los detalles de cómo se adelantarán estas obras”, aseguró Benedetti.

El mensaje llama la atención, pues en las últimas semanas se ha hablado de la posibilidad de que Benedetti compita en las elecciones regionales para ser alcalde de Barranquilla.

“Yo tengo ganas, si ustedes me apoyan. Aquí todo está muy monopolizado”, respondió el ministro del Interior cuando le preguntaron si le interesaría participar en ese proceso en 2027.

Benedetti aclaró que todo depende del Pacto Histórico, el partido que lidera el presidente Gustavo Petro, y si le dan el respaldo para esa contienda.

Recientemente, en el cumpleaños de la ciudad, también envió un mensaje en ese sentido. “Quiero que hagamos de Barranquilla no solo la primera ciudad de Colombia, sino la más grande del Caribe internacional”, afirmó Benedetti.

El mensaje con el que Armando Benedetti empieza su campaña por la Alcaldía de Barranquilla

Y exaltó a varias familias de la ciudad que considera que han ayudado al desarrollo. “En estos 213 años de haber sido erigida como villa, exalto la memoria de dos personajes importantes para su desarrollo: el padre Carlos Valiente Tinoco, urbanista visionario que ayudó a reconstruir la Iglesia de San Nicolás, y Andrés Guillermo Jimeno, mi bisabuelo, que introdujo la radio comercial a Colombia”, mencionó el ministro del Interior.

Durante años, la casa política y empresarial de los Char ha ganado las más recientes elecciones, por lo que el petrismo, representado en Benedetti, entraría a disputar esa plaza, en una Barranquilla que respalda en su mayoría la gestión que ha hecho la familia en esa ciudad, siendo actualmente Alejandro Char uno de los alcaldes más populares del país.

Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz de Barranquilla. Foto: GUILLERMO TORRES REINA

El presidente Gustavo Petro ya ha arremetido contra los Char. En un contrapunteo con Álex Char, quien criticó la paz total del Gobierno, el mandatario le contestó: “El señor Char miente, las bandas delincuenciales que se extienden en el Caribe son hijas del paramilitarismo y la desigualdad social en las ciudades”, aseguró.

Petro acusó a “una parte de la política mafiosa en el Caribe colombiano” que, según él, estaría “afiliada a la extrema derecha”. El mandatario habló de un pueblo caribeño “liberal y progresista”.

“Políticos corruptos que no tuvieron ninguna duda en ordenar las masacres sobre su propio pueblo para quedarse con sus tierras y las alcaldías, a las que ordeñan con contratos leoninos para unas cuántas familias y sus amigos: las bandas armadas”, criticó Petro.