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Armando Benedetti confirmó que quiere competir por la Alcaldía de Barranquilla en 2027

El ministro del Interior confirmó que tiene aspiraciones electorales para la contienda regional de 2027.

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Redacción Confidenciales
14 de marzo de 2026, 8:43 p. m.
El ministro del Interior, Armando Benedetti.
El ministro del Interior, Armando Benedetti. Foto: Colprensa.

El ministro del Interior, Armando Benedetti, confirmó lo que hasta ahora era un rumor en las altas esferas del poder en Colombia: sí considera competir por la Alcaldía de Barranquilla en 2027 con el aval del Pacto Histórico.

La noticia la dio desde la capital de Atlántico, luego de que una periodista lo cuestionara directamente: “¿Va a aspirar a la Alcaldía de Barranquilla?“. Su respuesta fue afirmativa: ”Yo tengo ganas, si ustedes me apoyan. Aquí todo está muy monopolizado".

Él anticipó que la candidatura la haría con el movimiento de izquierda que lidera el presidente Gustavo Petro: “Yo tengo ganas, pero todo depende del Pacto Histórico, qué vaya a ser, porque ellos son los dueños de los votos”.

Armando Benedetti y la competencia a la vista por la Alcaldía de Barranquilla

Ante la insistencia de los cuestionamientos de la prensa, Benedetti agregó: “Puede que sea una decisión tomada” y alegó que no depende de los resultados del Gobierno Petro entrar a la competición electoral nuevamente.

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