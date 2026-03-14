Armando Benedetti y la competencia a la vista por la Alcaldía de Barranquilla

El Pacto Histórico ya empezó a mover sus fichas de cara a las elecciones locales de octubre de 2027. El petrismo obtuvo cerca de 300.000 votos al Senado en el Atlántico y aumentó una curul en la Cámara, un resultado que se lee como una señal de crecimiento político en la región. Por eso, varios dirigentes consideran que llegó el momento de disputar con fuerza el poder en Barranquilla.

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En ese contexto, algunos sectores le están pidiendo al ministro del Interior, Armando Benedetti, que contemple una candidatura a la Alcaldía. La idea toma fuerza porque Cambio Radical apenas alcanzó unos 233.000 votos al Senado en el departamento. En el petrismo creen que, con esa correlación de fuerzas, por primera vez en muchos años podría abrirse una ventana real para competir por el poder local el año entrante.