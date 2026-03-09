Política

Video de Armando Benedetti desata tormenta política: fuerte choque con la defensora del Pueblo

Una grabación del ministro del Interior sobre los resultados electorales ha generado polémica en las redes sociales.

Redacción Semana
9 de marzo de 2026, 2:16 p. m.
Polémico video de Armando Benedetti.
El ministro del Interior, Armando Benedetti, protagoniza una nueva polémica en redes sociales por cuenta de una grabación que difundió en la noche de este domingo, 8 de marzo, luego de que la Registraduría emitiera los últimos boletines sobre los resultados electorales a la Cámara de Representantes, Senado y consultas presidenciales.

En el video, el alto funcionario del Gobierno Petro tomó un extintor con la mano y arremetió con palabras de alto calibre contra los aspirantes que no accedieron a los cargos de elección popular, sin mencionar nombres propios. La escena ha generado malestar en diferentes sectores políticos del país.

En un fragmento de la pieza, se le escuchó decir a Benedetti: “Esas personas son unas payasas, unos bobos, no son ni políticos, ni periodistas, ni absolutamente nada (haciendo referencia a candidatos). Son unos pobres pendejos desocupados, después de todo. Y para todos esos que se quemaron, solo Benedetti y Petro en esta mondá”.

La primera en reprochar la opinión fue la defensora del Pueblo, Iris Marín, quien llamó la atención sobre las expresiones del ministro, recordando que cumplió un papel trascendental durante el desarrollo de la jornada electoral y poniendo la situación en conocimiento de la Procuraduría General de la Nación, que investiga disciplinariamente a funcionarios.

Defensora del Pueblo, Iris Marín, y ministro del Interior, Armando Benedetti.
Defensora del Pueblo, Iris Marín, y ministro del Interior, Armando Benedetti. Foto: Semana.

“Esto es inadmisible. El ministro del Interior es garante del proceso electoral para todos los actores políticos, en toda su diversidad. Se trata de una responsabilidad pública que no puede ejercerse al servicio de intereses partidistas, y mucho menos de intereses personales”, dijo la líder de la agencia del Ministerio Público.

Benedetti refutó las palabras de Marín, manifestó que ella nunca tomó posición sobre hechos en los que se habría afectado el nombre del ministro durante el desarrollo de la jornada electoral: “Ni usted ni la Defensoría se pronunciaron cuando más de un candidato me humilló y calumnió para hacer campaña y buscar votos con mi nombre”.

“Armando Benedetti es un PhD en compra de votos”: Francisco Santos no se guardó nada sobre el Ministro del Interior

En cuanto a los cuestionamientos de la defensora, el ministro respondió: “Usted es testigo de que en estas elecciones el Gobierno fue garante para la seguridad de todos los candidatos. El 100 % de los 591 casos que llegaron al comité de coordinación y recomendación de medidas de protección por parte de candidatos a la Presidencia, Senado, Cámara y Citrep fueron atendidos en su totalidad. Más de 900 integrantes de personal de protección, 710 uniformados de la Policía protegiéndolos y 124 vehículos de protección”.