“Armando Benedetti es un PhD en compra de votos”: Francisco Santos no se guardó nada sobre el Ministro del Interior

Hace algunos minutos, se dio apertura oficial a las urnas en el país, para que se lleven a cabo los comicios electorales legislativos, en los que se determinará cómo queda conformado el Congreso de la República, es decir, Cámara y Senado, para el próximo periodo legislativo.

Desde tempranas horas de este domingo e incluso en la noche del pasado 7 de marzo se han presentado algunas situaciones que van en contra de la democracia, como la compra de votos, quema de puestos de votación, desmanes y otras situaciones.

El ministro del Interior, Armando Benedetti, habló en SEMANA tras ejercer su derecho al voto, asegurando que recientemente se hizo una denuncia en contra del Registrador de Córdoba, tras un audio en el que estaría ofreciendo 2.000 votos por cerca de $100 millones de pesos.

Tras esta denuncia, el exvicepresidente Francisco Santos aseguró en la transmisión de SEMANA que, aunque el Gobierno ha alzado la voz en contra de la compra de votos, no le queda bien al tener como ministro del Interior a Armando Benedetti, un político que se ha visto envuelto en varios escándalos por este tema.

“Cuando usted tiene de ministro del Interior a Armando Benedetti, que es un PhD en compra de votos, no puede venir a decir: oiga, la compra de votos. Es un genio en la compra de votos”, dijo el exvicepresidente.

Aseguró que a través de esta estrategia se mueve mucho dinero de los narcos, de la guerrilla, a través de grupos armados que ejercen presión en zonas como Nariño, Cauca, Bolívar y zonas donde tienen una presencia mayoritaria y fuerte presión.

“El riesgo para la democracia no es el código de la Registraduría, el riesgo es la compra de votos y también la presión que ejercen los grupos armados en todo el país. Ese es”, indicó Santos.