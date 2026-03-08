Confidenciales

“Armando Benedetti es un PhD en compra de votos”: Francisco Santos no se guardó nada sobre el Ministro del Interior

El exvicepresidente y reconocido político colombiano se refirió al ministro del Interior.

GoogleSiga los últimos detalles de la política en Discover, lo que solo acá puede saber

Redacción Semana
8 de marzo de 2026, 9:20 a. m.
"Benedetti es un Phd en compra de votos": Francisco Santos
"Benedetti es un Phd en compra de votos": Francisco Santos Foto: SEMANA

Hace algunos minutos, se dio apertura oficial a las urnas en el país, para que se lleven a cabo los comicios electorales legislativos, en los que se determinará cómo queda conformado el Congreso de la República, es decir, Cámara y Senado, para el próximo periodo legislativo.

Desde tempranas horas de este domingo e incluso en la noche del pasado 7 de marzo se han presentado algunas situaciones que van en contra de la democracia, como la compra de votos, quema de puestos de votación, desmanes y otras situaciones.

El ministro del Interior, Armando Benedetti, habló en SEMANA tras ejercer su derecho al voto, asegurando que recientemente se hizo una denuncia en contra del Registrador de Córdoba, tras un audio en el que estaría ofreciendo 2.000 votos por cerca de $100 millones de pesos.

YouTube video QVir7cnlEmM thumbnail

Tras esta denuncia, el exvicepresidente Francisco Santos aseguró en la transmisión de SEMANA que, aunque el Gobierno ha alzado la voz en contra de la compra de votos, no le queda bien al tener como ministro del Interior a Armando Benedetti, un político que se ha visto envuelto en varios escándalos por este tema.

Confidenciales

Abelardo de la Espriella se reunió con María Elvira Salazar y Christopher Landau: “Con dos grandes amigos de Colombia”

Confidenciales

Bukele, Milei y Noboa llegan a cumbre organizada por Trump en la Florida

Confidenciales

Presidente Gustavo Petro destacó la cifra histórica de testigos electorales para las elecciones al Congreso de la República

Confidenciales

Cifra récord de testigos electorales en las elecciones de este domingo 8 de marzo

Confidenciales

La “unión total” que propone Vicky Dávila

Confidenciales

La inteligencia artificial y la política

Confidenciales

Diferencias de criterio en la sanción a la campaña de Petro en el CNE

Confidenciales

Rumenigge Monsalve, el candidato que propone un Viceministerio de Asuntos Religiosos, suma apoyo de sectores interreligiosos y sociales

Confidenciales

Procuraduría hace un fuerte llamado a no usar bienes públicos con fines políticos: habría un caso en Tolima

Barranquilla

El evento de mujeres con el que Roy Barreras busca cerrar su campaña en Barranquilla

“Cuando usted tiene de ministro del Interior a Armando Benedetti, que es un PhD en compra de votos, no puede venir a decir: oiga, la compra de votos. Es un genio en la compra de votos”, dijo el exvicepresidente.

🔴 EN VIVO | Elecciones en Colombia 2026: Gobierno denuncia que se ofrecieron “2.000 votos por 100 millones de pesos”

Aseguró que a través de esta estrategia se mueve mucho dinero de los narcos, de la guerrilla, a través de grupos armados que ejercen presión en zonas como Nariño, Cauca, Bolívar y zonas donde tienen una presencia mayoritaria y fuerte presión.

“El riesgo para la democracia no es el código de la Registraduría, el riesgo es la compra de votos y también la presión que ejercen los grupos armados en todo el país. Ese es”, indicó Santos.

Más de Confidenciales

El candidato presidencial Abelardo de la Espriella se reunió en Miami con la congresista estadounidense María Elvira Salazar (izquierda) y el subsecretario de Estado Christopher Landau (Derecha).

Abelardo de la Espriella se reunió con María Elvira Salazar y Christopher Landau: “Con dos grandes amigos de Colombia”

Los presidentes se encontraron con Donald Trump en Doral, Florida

Bukele, Milei y Noboa llegan a cumbre organizada por Trump en la Florida

El presidente Gustavo Petro se refirió a la inscripción de testigos electorales.

Presidente Gustavo Petro destacó la cifra histórica de testigos electorales para las elecciones al Congreso de la República

Elecciones, votaciones, voto

Cifra récord de testigos electorales en las elecciones de este domingo 8 de marzo

Vicky Dávila, candidata presidencial que hace parte de la Gran Consulta por Colombia

La “unión total” que propone Vicky Dávila

Rodolfo Hernández

La inteligencia artificial y la política

La Corte Constitucional dejó sin efecto al CNE para que continúe investigando al presidente Gustavo Petro.

Diferencias de criterio en la sanción a la campaña de Petro en el CNE

Plenaria

¿Senado sin presupuesto por cuenta del aumento del salario mínimo?

No

La puja en la Corte Suprema de Justicia por los congresistas involucrados en el escándalo de la UNGRD

Noticias Destacadas