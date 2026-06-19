Iván Duque: “La inocencia de Uribe es incuestionable”

En las últimas horas, la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia llamó a indagatoria al expresidente Álvaro Uribe Vélez por hechos relacionados con la presunta conformación de un grupo paramilitar en el municipio de San Roque y con las masacres ocurridas en los corregimientos de El Aro y La Granja, en el municipio de Ituango, durante el período en que ejerció como gobernador de Antioquia.

Álvaro Uribe habló de la conexión que tendría la pareja de Iván Cepeda con la Fiscalía que lo llamó a indagatoria

Tras esa decisión, el expresidente Iván Duque compartió un mensaje de apoyo a Uribe a través de las redes sociales. Aseguró que al exjefe de Estado lo pretenden enlodar “sin fundamentos, sin pruebas y violando sus derechos judiciales”.

“@AlvaroUribeVel es un patriota integral y un ejemplo de vocación y servicio a Colombia. Ha sido el dirigente político más escrutado, más atacado y más difamado por la lucha que ha dado históricamente en defensa de la legalidad y la democracia en Colombia, y siempre ha salido victorioso por su transparencia y honestidad. Su legado está sembrado para siempre en la historia de Colombia y seguirá perdurando por lo incansable de su vocación. Ahora pretenden algunos acusarlo de masacres y homicidios sin fundamentos, sin pruebas y violando sus derechos judiciales, en vísperas de unas elecciones donde Colombia se juega su futuro, quizás para tratar de atemorizar a un amplio sector de la sociedad colombiana”, dijo el expresidente Duque en parte de su mensaje en redes sociales, este jueves 18 de junio.