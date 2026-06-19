Iván Duque: “La inocencia de Uribe es incuestionable”

En las últimas horas, la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia llamó a indagatoria al expresidente Álvaro Uribe Vélez por hechos relacionados con la presunta conformación de un grupo paramilitar en el municipio de San Roque y con las masacres ocurridas en los corregimientos de El Aro y La Granja, en el municipio de Ituango, durante el período en que ejerció como gobernador de Antioquia.
Tras esa decisión, el expresidente Iván Duque compartió un mensaje de apoyo a Uribe a través de las redes sociales. Aseguró que al exjefe de Estado lo pretenden enlodar “sin fundamentos, sin pruebas y violando sus derechos judiciales”.
“@AlvaroUribeVel es un patriota integral y un ejemplo de vocación y servicio a Colombia. Ha sido el dirigente político más escrutado, más atacado y más difamado por la lucha que ha dado históricamente en defensa de la legalidad y la democracia en Colombia, y siempre ha salido victorioso por su transparencia y honestidad. Su legado está sembrado para siempre en la historia de Colombia y seguirá perdurando por lo incansable de su vocación. Ahora pretenden algunos acusarlo de masacres y homicidios sin fundamentos, sin pruebas y violando sus derechos judiciales, en vísperas de unas elecciones donde Colombia se juega su futuro, quizás para tratar de atemorizar a un amplio sector de la sociedad colombiana”, dijo el expresidente Duque en parte de su mensaje en redes sociales, este jueves 18 de junio.
. @AlvaroUribeVel es un patriota integral y un ejemplo de vocación y servicio a Colombia. Ha sido el dirigente político más escrutado, más atacado y más difamado por la lucha que ha dado históricamente en defensa de la legalidad y la democracia en Colombia, y siempre ha salido… pic.twitter.com/Cmsg7SaLC0— Iván Duque 🇨🇴 (@IvanDuque) June 19, 2026