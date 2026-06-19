Denuncian a Gustavo Bolívar por incitación al odio y promoción del caos en elecciones

En menos de 48 horas, dos nombres reconocidos en la izquierda hicieron una fuerte advertencia en caso de que Abelardo de la Espriella, el candidato de derecha, se convierta en el nuevo presidente de Colombia el próximo domingo.

El más reciente caso ocurrió con Gustavo Bolívar, exdirector del DPS, y uno de los alfiles más cercanos al candidato Iván Cepeda.

En medio de un evento político donde promovió a su candidato lanzó la advertencia: “Los empresarios quedan notificados, los dueños de este país, del poder económico, quedan notificados, que de triunfar la alternativa violenta y de extrema derecha, este país se va a incendiar”, aseguró.

Por esa razón, el activista del Centro Democrático, Josías Fiesco, denunció penalmente a Bolívar y acudió a la embajada de Estados Unidos para poner en conocimiento todo lo que está pasando.

Gustavo Bolívar, el segundo político de izquierda que advierte que el país “se incendiará” si De la Espriella gana las elecciones: “¿Estrategia del miedo?”

Según Fiesco, hay una incitación al odio y promoción del caos para las elecciones del próximo domingo y esa situación debe ser examinada por la Fiscalía General de la Nación.

“El acompañamiento del gobierno norteamericano será fundamental para garantizar el respeto al resultado electoral y frenar cualquier promoción de incendiarse el país, sobre todo porque es la ayuda de un país donde Bolívar tiene propiedades”, dijo.

Según Fiesco lo ocurrido en 2021, cuando la primera línea actuó en varias ciudades del país, muestra que Gustavo Bolívar puede impulsar a los jóvenes a cometer desmanes y por eso la preocupación. “Según el fallo del Tribunal de Bogotá, los hechos en el 2021 fue una toma guerrillera. En sectores como el Portal de las Américas atravesaron un cable que acabó con la vida de un joven trabajador que buscaba llegar a su casa. El bloqueo de ambulancias y el transporte de alimentos a la capital del país también se hizo”.