Gustavo Bolívar, el segundo político de izquierda que advierte que el país “se incendiará” si De la Espriella gana las elecciones: “¿Estrategia del miedo?”

En menos de 48 horas, dos nombres reconocidos en la izquierda hicieron una fuerte advertencia en caso de que Abelardo de la Espriella, el candidato de derecha, se convierta en el nuevo presidente de Colombia el próximo domingo.

“Indudablemente el país se va a incendiar”: polémica advertencia del exdirector de UNGRD, hoy en la campaña de Iván Cepeda, si la izquierda pierde las elecciones

“El país se va a incendiar”, anunciaron y sus afirmaciones generaron más dudas que certezas. Algunos sectores de la derecha no descartan que se trate de una estrategia del miedo con la que pretenden movilizar los indecisos a las urnas a respaldas a Iván Cepeda. Otros, temen que la advertencia pase de las palabras.

El más reciente caso ocurrió con Gustavo Bolívar, exdirector del DPS, y uno de los alfiles más cercanos al candidato Iván Cepeda.

En medio de un evento político donde promovió a su candidato lanzó la advertencia: “Los empresarios quedan notificados, los dueños de este país, del poder económico, quedan notificados, que de triunfar la alternativa violenta y de extrema derecha, este país se va a incendiar”, aseguró.

El exdirector del DPS, Gustavo Bolívar. Foto: Paula López

Y agregó: “La gente no es manca, la gente no va a dejar que la destripen con los brazos cruzados. Qué pesar que todos estos avances que hemos tenido en estos cuatro años se dañen solamente porque una muy buena parte de la población, la mitad exactamente, esté pensando que la opción es anular al contrario”.

El comentario de Bolívar generó reacciones, entre ellas, la del representante electo por el Centro Democrático, Daniel Briceño.

“Gustavo Bolivar extorsiona a los colombianos a punta de miedo”, afirmó en su cuenta oficial de X.

La otra advertencia la realizó el exdirector de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD), Carlos Carrillo.

El exdirector del UNGRD, Carlos Carrillo. Foto: Bernardo Peña/ El País Foto: Bernardo Peña/ El País

En el programa digital Desnúdate con Eva, afirmó: “Indudablemente, se va a incendiar el país”.

“¡De verdad!”, exclamó la periodista española, visiblemente sorprendida.

“Indudablemente”, insistió Carrillo.

“¿No habría que hacer un llamado a que si gana Abelardo de la Espriella a la calma, a decir que quien perdió perdió?”, afirmó Rey.

“Eso no funciona así”, anotó Carrillo.

La periodista no dudó en afirmar que eso no debería ser así. “Tenemos dos opciones, una ultra polarizante y otra, la de un hombre que toda su vida ha luchado por reconciliar al país”, argumentó el exfuncionario.

“El país está totalmente dividido, la mitad es petrista. Y esa mitad quiere seguir avanzando.Entonces, ¿cómo va a reaccionar esa mitad del país con un tipo que desde el poder y la arrogancia dice que los va a destripar? Protestando. Y a renglón seguido habló del país incendiado.

El candidato presidencial Iván Cepeda. Foto: Instagram

La exprecandidata presidencial por el Centro Democrático, María Fernanda Cabal, no se quedó callada y pidió explicaciones: “Carlos Carrillo le debe explicar a las autoridades estas declaraciones. ¿Cómo así que ‘indudablemente se incendiará el país’ si pierden las elecciones? Las Fuerzas Armadas deben garantizar el orden público y la salida de Gustavo Petro y sus camaradas del poder".

Se desconoce si las declaraciones de Bolívar y Carrillo hacen parte de una estretategia para sembrar incertidumbre después de las elecciones y motivar el voto en favor de Cepeda. O, si al contrario, desde el Pacto Histórico se alistan para desconocer los resultados, en caso de una derrota, y movilizar a sus ciudadanos a las calles.