“Indudablemente el país se va a incendiar”: polémica advertencia del exdirector de UNGRD, hoy en la campaña de Iván Cepeda, si la izquierda pierde las elecciones

El exdirector de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, Carlos Carrillo, está en el ojo del huracán por cuenta de una advertencia que lanzó en el programa digital Desnúdate con Eva, que dirige la periodista Eva Rey, donde anticipó lo que ocurriría, según él, si Iván Cepeda pierde las elecciones el próximo domingo frente a Abelardo de la Espriella.

“Indudablemente, se va a incendiar el país”, advirtió Carrillo.

“¡De verdad!”, exclamó la periodista española, visiblemente sorprendida.

“Indudablemente”, insistió Carrillo.

“¿No habría que hacer un llamado a que si gana Abelardo de la Espriella a la calma, a decir que quien perdió perdió?”, afirmó Rey.

“Eso no funciona así”, anotó Carrillo.

La periodista no dudó en afirmar que eso no debería ser así. “Tenemos dos opciones, una ultra polarizante y otra, la de un hombre que toda su vida ha luchado por reconciliar al país”, argumentó el exfuncionario.

Carlos Carrillo, exdirector de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Foto: Guillermo Torres Reina

Dijo que en Europa, si protestan los manifestantes en contra del Metro de París, se paraliza el tráfico de la ciudad. “No es violencia, es como funciona la protesta”, expicó.

Eva Rey no escondió su preocupación y le dejó claro que decir a los colombianos que voten por Iván Cepeda para que no se incendie el país “es menoscabar el voto”.

“El país está totalmente dividido, la mitad es petrista. Y esa mitad quiere seguir avanzando. Entonces, ¿cómo va a reaccionar esa mitad del país con un tipo que desde el poder y la arrogancia dice que los va a destripar? Protestando. Y a renglón seguido habló del país incendiado.

Iván Cepeda Foto: Captura en pantalla transmisión Iván Cepeda

El periodista Daniel Samper Ospina fue uno de los primeros en reaccionar contra Carrillo en redes sociales: “¿O gana Cepeda o incendian el país? ¿Ese es respeto a la democracia?“, preguntó.

A juicio de Carrillo, “si gana el fascismo se recrudecerá la violencia porque es una política de odio y de deshumanización del otro, el país se va a incendiar porque la represión regresará, porque volverán a sacarles los ojos a los manifestantes, porque volveremos a un pasado en donde se criminaliza la protesta y persigue a la juventud popular”.

La exsenadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, dijo: “Carlos Carrillo le debe explicar a las autoridades estas declaraciones. ¿Cómo así que ‘indudablemente se incendiará el país’ si pierden las elecciones? Las Fuerzas Armadas deben garantizar el orden público y la salida de Gustavo Petro y sus camaradas del poder".

María Fernanda Cabal, exsenadora colombiana. Foto: Instagram @mariafernandacabal

El concejal de Bogotá, Julián Sastoque, crítico de Carrillo desde hace varios años también reaccionó: “A mi no me sorprende. Carrillo es un pirómano político. Debe hacérsele agua la boca que Abelardo gane para poder hacer campaña el próximo año incendiando el país. Por eso renunció antes para no inhabilitarse. Extremistas reales y él. Estamos advertidos”.

Se desconoce si las palabras de Carrillo son solo una expresión ligera u obedezcan a un plan de la izquierda en caso de no triunfar en las urnas el próximo domingo.