Exportaciones de servicios crecieron 11,3 %: ministra de Comercio, Diana Morales

La ministra de Comercio, Diana Morales, informó que en el primer trimestre de 2026 se reportó un crecimiento del 11,3 por ciento en las exportaciones de servicios impulsadas por sectores asociados al turismo.

“Hoy, cerca de dos de cada tres dólares que el país obtiene de sus ventas al exterior provienen de bienes y servicios no minero-energéticos. La diversificación de la economía colombiana deja de ser un horizonte de política para consolidarse como una tendencia verificable en los resultados del país”, dijo la funcionaria.

Así le ha ido al turismo en Colombia en 2026; minComercio destacó cifras

Durante el primer trimestre de 2026, Colombia exportó servicios por 5.341 millones de dólares, cifra superior en 11,3 % a la registrada en el mismo periodo de 2025, cuando estas ventas alcanzaron 4.797 millones de dólares.

“Al incorporar este resultado a las exportaciones de bienes no minero-energéticos, que entre enero y marzo de este año totalizaron US$6.478,7 millones, la canasta exportadora no minera del país alcanzó US$11.820,2 millones. Esto significa que el 61,7 % del valor total exportado por Colombia durante el periodo correspondió a bienes y servicios no minero-energéticos, una participación que supera ampliamente la meta establecida para 2026, fijada en 55,8 %”, resaltó la cartera de Comercio.

Exportaciones industriales crecieron 7,4 % en marzo, impulsadas por la industria automotriz y maquinaria

Morales resaltó que la transformación productiva del país ya puede observarse en la composición de sus exportaciones.

“Desde el Gobierno del presidente Gustavo Petro avanzamos en una transformación productiva orientada a ampliar y sofisticar la oferta exportable del país, fortalecer capacidades empresariales y territoriales y diversificar las fuentes de generación de divisas. Los resultados muestran que Colombia está construyendo una inserción internacional más compleja, con mayor valor agregado y menos concentrada en los sectores minero-energéticos”, concluyó la ministra.