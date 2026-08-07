Dumek Turbay, alcalde de Cartagena, desde la posesión de Abelardo De La Espriella: “A Colombia la construimos desde las regiones”

Este viernes, 7 de agosto, el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay Paz, se refirió por medio de su cuenta en la red social X, al papel que tendrán las regiones en el gobierno del presidente Abelardo Gabriel De La Espriella Otero.

“¡A Colombia la construimos desde las regiones!”, expresó el mandatario de los cartageneros, mientras estaba acompañado de otros mandatarios de las diversas regiones de Colombia.

El alcalde de Santa Marta, Carlos Pinedo, también se refirió a este acto de posesión que se dio en Cali, Valle del Cauca:

“Acompañamos la posesión del presidente, @ABDELAESPRIELLA y el vicepresidente @jrestrp, un momento importante para el presente y el futuro de Colombia.Les deseo muchos éxitos y sabiduría para conducir los destinos del país durante los próximos 4 años”.