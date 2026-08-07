Ingrid Betancourt destaca detalle en plena posesión presidencial de Abelardo De La Espriella

La posesión de Abelardo De La Espriella generó diferentes reacciones políticas. Entre ellas estuvo la de Ingrid Betancourt, quien publicó un mensaje en redes sociales hablando de la ceremonia y del comienzo de una nueva etapa para Colombia.
La excandidata presidencial comenzó su comentario recordando las tradicionales posesiones realizadas en el Capitolio Nacional y la Plaza de Bolívar.
La reflexión de Ingrid Betancourt
“Confieso que añoro la solemnidad de las posesiones presidenciales enmarcadas por las majestuosas columnas del Capitolio y la grandeza de la plaza de Bolívar”, escribió Betancourt.
Su mensaje tomó otro rumbo al referirse a la nueva primera dama y al ambiente familiar que, según ella, acompañó la jornada.
Confieso que añoro la solemnidad de las posesiones presidenciales enmarcadas por las majestuosas columnas del Capitolio y la grandeza de la plaza de Bolívar.— Ingrid Betancourt Pulecio (@IBetancourtCol) August 7, 2026
Pero la elegancia de la primera dama y el genuino afecto familiar anuncian una nueva era. Llegó el Tigre a dejar marca. pic.twitter.com/tgX0bCWUFO
“Pero la elegancia de la primera dama y el genuino afecto familiar anuncian una nueva era”, afirmó Betancourt.
“Llegó el Tigre a dejar marca”
La política cerró su publicación con una frase que rápidamente llamó la atención por la forma en que se refirió al nuevo mandatario.
“Llegó el Tigre a dejar marca”, escribió Betancourt sobre De La Espriella.
Con estas palabras, Betancourt destacó la llegada del nuevo presidente y presentó el cambio de Gobierno como el comienzo de una etapa para el país.