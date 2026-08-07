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Ingrid Betancourt destaca detalle en plena posesión presidencial de Abelardo De La Espriella

La excandidata a la Presidencia resaltó la jornada y habló de una “nueva era”.

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Redacción Confidenciales
7 de agosto de 2026 a las 5:53 p. m.
Ingrid Betancourt reaccionó a la llegada del nuevo mandatario con un mensaje que llamó la atención.
Ingrid Betancourt reaccionó a la llegada del nuevo mandatario con un mensaje que llamó la atención. Foto: Getty Images / AFP

La posesión de Abelardo De La Espriella generó diferentes reacciones políticas. Entre ellas estuvo la de Ingrid Betancourt, quien publicó un mensaje en redes sociales hablando de la ceremonia y del comienzo de una nueva etapa para Colombia.

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La excandidata presidencial comenzó su comentario recordando las tradicionales posesiones realizadas en el Capitolio Nacional y la Plaza de Bolívar.

La reflexión de Ingrid Betancourt

“Confieso que añoro la solemnidad de las posesiones presidenciales enmarcadas por las majestuosas columnas del Capitolio y la grandeza de la plaza de Bolívar”, escribió Betancourt.

Su mensaje tomó otro rumbo al referirse a la nueva primera dama y al ambiente familiar que, según ella, acompañó la jornada.

“Pero la elegancia de la primera dama y el genuino afecto familiar anuncian una nueva era”, afirmó Betancourt.

“Llegó el Tigre a dejar marca”

La política cerró su publicación con una frase que rápidamente llamó la atención por la forma en que se refirió al nuevo mandatario.

“Llegó el Tigre a dejar marca”, escribió Betancourt sobre De La Espriella.

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Con estas palabras, Betancourt destacó la llegada del nuevo presidente y presentó el cambio de Gobierno como el comienzo de una etapa para el país.