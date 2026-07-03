“Quiero compartir con ustedes un dolor que tengo”: habla Ingrid Betancourt tras 18 años de la Operación Jaque

A través de una carta dirigida este jueves 2 de julio al presidente electo Abelardo De La Espriella, la excandidata presidencial, Ingrid Betancourt, le pidió que se rinda un homenaje, por medio de un monumento, a los uniformados que llevaron a cabo la Operación Jaque, en julio de 2008.

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“Por eso me atrevo a dirigirme a usted, como víctima de las Farc, como liberada por los héroes de la gloriosa Operación Jaque, y formularle la petición de levantar el monumento a la Operación Jaque para que nadie olvide que nuestro Ejército es poderoso y nuestros soldados son los mejores. Sé que millones de colombianos celebraron nuestra liberación aquel 2 de julio de 2008. Dieciocho años después, siguen recordando ese día como uno de los momentos que marcó sus vidas y nos unió como nación”, dijo Betancourt en parte de un escrito que compartió en X.

A propósito, en El Debate de SEMANA, Ingrid Betancourt aprovechó para referirse a algo que, según indicó, le ha generado dolor.

“Yo quiero también compartir con ustedes un dolor que yo tengo. Y es que yo estuve secuestrada con militares y policías que fueron mis hermanos y de los cuales yo puedo dar testimonio de su grandeza de alma y de su heroísmo; yo creo que muchos de ellos se sintieron abandonados por el Estado colombiano, no les cumplieron lo que les habían prometido. Se había dicho que les iban a dar casas, digamos unas facilidades, y eso no llegó”, contó Betancourt en El Debate.

Así mismo, manifestó que a dichos uniformados los terminaron sacando pensionados “muy rápidamente” del Ejército Nacional a pesar de que ellos no querían.

“Los sacaron del Ejército muy rápidamente, ellos no querían, ellos querían seguir trabajando para su Ejército, que era su vida; estaban muy jóvenes y los retiraron. Se pensionaron, por lo tanto, demasiado jóvenes”, agregó Betancourt.

En tal sentido, Betancourt rechazó que eso hubiera ocurrido con los militares, recalcando que eran hombres que conocían a las Farc desde las extrañas.

De fondo el helicóptero que se utilizó en la Operación Jaque. Foto: León Darío Peláez

“Es decir, que hubieran podido aportar al país todavía muchos años, no solamente por el conocimiento que tenían en el terreno, sino por el conocimiento que tenían del enemigo, de las Farc, de la guerrilla; entonces aquí hay una deuda moral que tenemos con ellos”, destacó en El Debate la excandidata presidencial.

Vale destacar que cada 2 de julio, desde hace 18 años, las Fuerzas Militares se llenan de orgullo con la Operación Jaque, en la que rescataron a 15 personas secuestradas en las condiciones más miserables y que estaban en poder de la extinta guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc).