“Maldita envidia”: Ingrid Betancourt salió en defensa de Juan Daniel Oviedo, lanzó críticas a Abelardo de la Espriella y cuestionó a Claudia López

La directora del Partido Oxígeno, Ingrid Betancourt, salió en defensa de Juan Daniel Oviedo, quien ha recibido una cascada de críticas de la izquierda y la propia derecha luego de que se convirtiera en la fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia.

“La envidia, la envidia, uff”, dijo Betancourt en un video que grabó y divulgó a través de sus redes sociales.

Recordó que la Gran Consulta dejó un hecho político que muchos no anticipaban: la masiva votación que obtuvo Juan Daniel Oviedo en las urnas el pasado 8 de marzo. Esta votación, según Betancourt, cambió el tablero político.

La excandidata al Senado, Ingrid Betancourt. Foto Guillermo Torres Reina - SEMANA Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

“Cuando Paloma Valencia decide incluirlo como su fórmula vicepresidencial, la candidatura comienza a proyectarse como una combinación de liderazgo político con capacidad técnica. Y fue justo en ese momento cuando iniciaron los ataques. No contra sus propuestas. No por su experiencia, sino por su orientación sexual”, afirmó.

Dijo que cuando en Colombia se pensaba que con tantos avances constitucionales la homofobia estaba superada, volvió a saltar.

“El primer episodio vino desde el entorno político del candidato Abelardo de la Espriella. En redes sociales comenzaron a circular comentarios con desinformación, con declaraciones editadas y descontextualizadas y sobre todo abiertamente homofóbicas. Lo más inquietante fue el silencio de Abelardo de la Espriella, sobre todo después de su episodio de burla contra Juan Daniel Oviedo que propulsó el estrellato electoral del último”, manifestó.

Después vino el comentario homofóbico de Gustavo Petro, según Betancourt.

Paloma Valencia, candidata presidencial, y Juan Daniel Oviedo, su fórmula vicepresidencial, el 13 de marzo de 2026, en Bogotá. Foto: Foto del Centro Democrático

“Habló de plumas y lentejuelas cuando él se pasea cogido de la mano con mujeres trans exhibiendo su propia condición de sexualidad diferente. Y para rematar apareció Claudia López, perteneciente a la misma comunidad LGBTIQ+ cuestionando políticamente a Oviedo, como si toda esa comunidad tuviera la obligación de apoyarla solo a ella. Poco les importan los problemas del país, es decir, nos volvieron el debate político como un reality show”, destacó.

Betancourt dijo que, tras el éxito de la fórmula de Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo, “no saben cómo atacarlos y optan por atacar a una persona honesta, preparada, creativa por a quien ama desde hace diez años. Esto es insólito, realmente mediocre. Cuando una campaña necesita el prejuicio para tratar de debilitar al adversario, no es fortaleza ni inteligencia política. Es miedo de debatir ideas, confrontar trayectorias, miedo a competir con quienes han demostrado capcidad, preparación, credibilidad pública”.

Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo se inscribieron formalmente en la Registraduría para las elecciones presidenciales. Foto: Guillermo Torres / Semana

Betancourt volvió a hablar de lo que llama la “maldita envidia” y resaltó que en la política la envidia se transforma en el síntoma de los malos perdedores. “Ahí les dejo para que revisen sus pasiones”, manifestó.

La colombo-francesa dejó claro en otro video que es imposible estar completamente de acuerdo con alguien, pero también es claro que hablando se pueden resolver las diferencias.

“Eso es lo que ha hecho Paloma Valencia con Juan Daniel Oviedo. Con él he tenido fuertes diferencias, en la campaña al Senado nos dio palo, con sus periodicazos y nos criticó fuertemente. Estoy en completamente desacuerdo con su defensa de la JEP y eso que yo apoyé el proceso de paz de 2016, pero el resultado de este ensayo ha sido más que desastro. A las víctimas nos incumplieron en todo”, remató.