POLÍTICA

María Fernanda Cabal y su respuesta cuando le preguntaron por Juan Daniel Oviedo: La senadora dejó claro qué le molesta

La semana pasada se hizo oficial que Juan Daniel Oviedo es la fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia.

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Redacción Nación
16 de marzo de 2026, 9:57 a. m.
María Fernanda Cabal y Juan Daniel Oviedo.
María Fernanda Cabal y Juan Daniel Oviedo. Foto: Colprensa

El pasado jueves 12 de marzo, en el centro de Bogotá, se hizo oficial que el economista Juan Daniel Oviedo es la fórmula vicepresidencial de la candidata Paloma Valencia.

El anuncio de la alianza se dio en medio de la polémica por las diferencias de algunas ideas entre Valencia y Oviedo. Sin embargo, la candidata presidencial ha insistido en que en la diferencia sí es posible construir, aunque ella no cambiará sus convicciones.

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“El liderazgo no es montarse solamente con aquellos que piensan como uno. El liderazgo es poder encontrarse con aquellos que no piensan como uno para invitarlos a caminar una ruta distinta de unidad para Colombia”, dijo Valencia la semana pasada.

Ahora, en el programa ‘Vélez Por La Mañana’, el periodista Luis Carlos Vélez le preguntó a la senadora María Fernanda Cabal qué opinaba sobre la alianza Oviedo-Valencia.

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Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo tras inscribirse formalmente en la Registraduría para las elecciones presidenciales. Foto: Guillermo Torres / Semana

“Me gustó o no me gustó... Vamos a decir que no me importa su condición sexual porque yo no me meto en la vida de los demás, ni en la cama de otros. Esa es su decisión individual”, empezó diciendo Cabal en ‘Vélez Por La Mañana’, este lunes 16 de marzo.

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No obstante, Cabal dejó claro qué la molestó: “Sí me sentí muy molesta, muy afectada, porque él trajo unas imposiciones a una invitación que generosamente le está haciendo Paloma, candidata ganadora de La Gran Consulta; me molestó de Oviedo, con quien tengo además una amistad hace muchos años, que esa imposición tocara puntos no negociables del Centro Democrático y más de la derecha y de quienes sabemos que la JEP es un desastre y lo anticipamos”.

Además de la entrevista en ‘Vélez Por La Mañana’, la senadora Cabal compartió un mensaje a través de su cuenta en X en el que indicó que el elevado número de votos que obtuvo La Gran Consulta por Colombia, el pasado domingo 8 de marzo, entregó un mensaje claro al país.

El mensaje de la consulta fue claro: millones de colombianos no quieren la continuidad del comunismo”, dijo la congresista en parte de su escrito en la citada red social.