Marta Lucía Ramírez reacciona a video de Gustavo Bolívar: “Ojo, esto es un mandado para golpear a Paloma”

Marta Lucía Ramírez, exvicepresidenta de Colombia, lanzó una advertencia a través de su cuenta en X, a propósito de un video que compartió recientemente el exsenador Gustavo Bolívar.

En el video, Bolívar apareció diciendo que la unión entre la candidata presidencial Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo supuestamente termina favoreciendo al también candidato Abelardo de la Espriella.

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“Sinceramente, pienso que Abelardo de la Espriella es el ganador aquí. Primero, porque Oviedo pierde totalmente su identidad, así lo quiera disfrazar de que es que hay que pactar con los diferentes, etc. Paja”, dijo Bolívar en parte del video.

Tras lo anterior, Ramírez retuiteó ese video esta mañana de domingo 15 de marzo a través de su cuenta en X y dijo que lo dicho por el exsenador se trataba de una estrategia política contra Paloma Valencia.

“¡¡¡Ojo!!! Esto es un mandado para golpear a Paloma porque la ven FUERTE“, dijo puntualmente Ramírez sobre el video de Bolívar.