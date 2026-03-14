Daniel Briceño reveló desacuerdos con Juan Daniel Oviedo, pero entregó su solución: “El enemigo es Iván Cepeda”

La llegada de Juan Daniel Oviedo como fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia ha generado todo un terremoto político en el uribismo.

Aunque él ha militado en esa colectividad —es cercano a la exsenadora María del Rosario Guerra y fue director del Dane en el gobierno del expresidente Iván Duque—, sus recientes críticas contra Valencia —antes de aceptar la fórmula vicepresidencial— generaron molestia.

El representante electo por Bogotá, Daniel Briceño, el más votado en estas elecciones legislativas, no ocultó las razones de los desacuerdos con Oviedo.

Pero más allá de eso, el joven político habló de los temas que los unen y planteó una solución para no avanzar en una guerra política interna de la que sacará provecho el candidato de la izquierda, Iván Cepeda.

Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo se inscribieron formalmente en la Registraduría para las elecciones presidenciales. Foto: Guillermo Torres / Semana

“Yo tengo varios desacuerdos con Oviedo. Aquí se los explico, pero trato de poner una solución sobre la mesa para evitar que, como sector de la oposición, nos sigamos canibalizando. Y esto, en últimas, beneficia y fortalece la campaña de Iván Cepeda”, destacó.

Uno de ellos: “Oviedo cree que el Estado debería intervenir en la educación de niños, niñas y adolescentes. Fuimos concejales y allá dimos una discusión muy fuerte. La discusión, que estaba disfrazada en temas de inclusión, tenía de trasfondo una intervención estatal en la forma como los padres podían educar o no a sus hijos, poniéndoles condicionamientos y límites. Nosotros dijimos que no. Que se debía respetar la libertad educativa”.

Juan Daniel Oviedo, fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia. Es un destacado economista, excandidato presidencial y lideró el Dane en el Gobierno Duque. Foto: GUILLERMO TORRES-SEMANA

Briceño habló del segundo desacuerdo y tiene que ver con la Justicia Especial para la Paz (JEP).

“Oviedo se equivocó esta semana cuando puso el tema sobre la mesa. El proceso de paz ya está por terminar y los guerrilleros de las Farc no cumplieron nada. Se chuparon ocho años de curul, se burlaron de las víctimas y la JEP lo único que está haciendo es repartir condenas simbólicas pagadas con los impuestos de los colombianos. Señor Oviedo, ¿cómo es posible proponer que la JEP se mantenga intacta? Además, a la JEP le quedan cuatro o cinco años de vigencia”, le expresó Briceño.

El tercer desacuerdo del congresista electo es la forma como Juan Daniel ha tratado al Centro Democrático y a los miembros del partido.

“Juan Daniel, nosotros no somos ninguna especie de viruela. O de virus. Somos votantes absolutamente legítimos, gente que piensa muy bien, gente que me llevó a mí a ser la votación más alta de la Cámara y la tercera más alta en la historia de Colombia”.

Afirmó que el Centro Democrático, aunque tiene sus problemas internos y no es perfecto, “ha demostrado que tiene unos principios firmes y una militancia muy juiciosa. Juan Daniel, pilas con la forma como usted se dirige a los miembros del Centro Democrático, que, en últimas, hacen parte de esa coalición”.

Daniel Briceño, exconcejal de Bogotá y representante a la Cámara electo. Foto: NICOLÁS LINARES

Pero Briceño también destacó que tiene acuerdos con Oviedo.

“Compartimos la idea de cómo deben administrarse las pensiones en Colombia, de cómo reformarse o recuperarse el sistema de salud en el país, donde privados y públicos generen esfuerzos. Tenemos una visión muy parecida frente a los temas económicos, propiedad privada, pequeña empresa, temas tributarios, la forma como se administra el Estado a través de la austeridad”, dijo.

Contó que junto a Juan Daniel Oviedo trabajaron de la mano un acuerdo en el Concejo de Bogotá que hoy defiende a los conductores de plataformas de movilidad en la capital. “Tenemos acuerdos y desacuerdos”, reiteró.

Briceño dijo que, pese a los desacuerdos, hacen parte de una coalición que viene del proceso electoral democrático como la Gran Consulta.

“Si hay una cosa en la que también concuerdo con Juan Daniel, es que es un tipo decente, que no roba, no es corrupto y hace política distinta a como la hago yo. Hay que hacer una unión y se debe entender que el enemigo no es Abelardo de la Espriella. No es Juan Daniel Oviedo. Ni Paloma Valencia. Lo digo a todos aquellos que hoy están canibalizando a la oposición, beneficiando únicamente a Iván Cepeda”.

Y siguió hablándole a la derecha: “Ojo: no abramos heridas que no vamos a poder curar. Al fin y al cabo, todos vamos a estar juntos en segunda vuelta”.

¿Y cómo ponerse de acuerdo?, preguntó Briceño. “La gente votará por el programa de gobierno. Tenemos dos desacuerdos con Oviedo, preocupaciones totalmente legítimas. Nosotros vamos a trabajar muy fuerte para que dentro del plan de gobierno de Paloma Valencia haya un capítulo fundamental sobre la libertad educativa. Que los padres puedan educar a sus hijos bajo sus principios y valores y sin la intervención del Estado. Además, más colegios en concesión, evaluación docente y la creación de un voucher educativo”, respondió.

Sobre la JEP, Briceño planteó la creación de una sala especial para la fuerza pública, entre otras cosas.

“He tenido desacuerdos con Juan Daniel, pero ojo, también llegamos a acuerdos. Estamos peleando contra Iván Cepeda. Yo estoy en el equipo anti-Cepeda”, remató.