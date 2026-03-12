Paloma Valencia escuchó a la Gran Consulta por Colombia. La candidata a la Presidencia confirmó que Juan Daniel Oviedo, segundo en la contienda interna de ese bloque político, será su fórmula vicepresidencial para las elecciones de 2026.

Juntos, la senadora y el exdirector del Dane fueron los dos candidatos más votados de las consultas del pasado domingo 8 de marzo, pero también representan dos de las fuerzas políticas que más acogida han tenido en las urnas en la historia de las consultas presidenciales en Colombia.

La ratificación de Oviedo como fórmula se dio a través de un video que grabaron en el apartamento de la congresista, justo antes de la rueda de prensa que convocaron con todos los integrantes de la Gran Consulta para oficializar la dupla con la que se presentarán a las elecciones.

“Bienvenido, señor vicepresidente”, le dice Valencia a Oviedo al recibirlo en su casa, donde estaba acompañada de su equipo de campaña. “¡Qué emoción! Gracias, lo máximo. ¡Qué nota, genial!”, le responde el candidato.

Horas antes del anuncio, los nueve integrantes de la Gran Consulta tuvieron una reunión en la que le reiteraron a la candidata su interés de que Oviedo la acompañara en estos comicios como una forma de representar al centro político. Su meta es clara: tener una tercería en las urnas para enfrentar a los extremos.

La congresista estuvo evaluando otras opciones para que le acompañaran en esta contienda, aunque siempre dejó claro que no contempló a nadie del Centro Democrático porque su objetivo era unirse con una persona diferente a ella.

Oviedo es, justamente, ese perfil que contrasta con sus banderas políticas. El exdirector del Dane fue segundo en las elecciones por la Alcaldía de Bogotá en 2023, promovió sus aspiraciones políticas a través de grupos significativos de ciudadanos —no con la maquinaria de un partido— y es un defensor del Acuerdo de Paz que suscribió el Estado colombiano con la guerrilla de las Farc.

La implementación de la paz fue uno de los puntos que Oviedo puso sobre la mesa en sus diálogos con Valencia, aunque el candidato a la Vicepresidencia asegura que en ningún momento trazó “líneas rojas” para esa conversación.

Las cuentas de Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo

Los números son claros. La candidata del Centro Democrático superó el respaldo de los 3,2 millones de votantes, mientras que al exdirector del Dane le apoyaron más de 1,2 millones de personas.

Esas cifras convirtieron a Valencia en la candidata más votada en una consulta presidencial e hicieron que Oviedo superara los números que en su momento alcanzaron la vicepresidencia Francia Márquez (785.000 votos) o la senadora electa Carolina Corcho en la consulta del Pacto Histórico (670.000).

Las consultas presidenciales de este 8 de marzo, así como las de 2022 en las que Francia Márquez se convirtió en un fenómeno político, tuvieron un punto en común: ambas coincidieron con una elección al Congreso en la que los ciudadanos estaban llamados a las urnas para participar de una votación nacional.

En la Gran Consulta por Colombia participaron 5,8 millones de personas. Dentro de ese número, los votos que alcanzaron Valencia y Oviedo superan los 4,4 millones de tarjetones marcados con sus nombres; no obstante, uno de los retos de ese bloque político es mantener para la primera vuelta los apoyos que tuvieron para la consulta.