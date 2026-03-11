El candidato a la Presidencia, Sergio Fajardo, ya tiene fórmula vicepresidencial. La elegida por el político antioqueño para ocupar ese rol es la exsecretaria de Educación de Bogotá, Edna Bonilla Sebá.

El candidato confirmará su ficha para la primera vuelta de las elecciones este jueves, 12 de marzo, a las 7:30 de la mañana, cuando el país está a horas de conocer los nombres de todas las fórmulas que acompañarán las candidaturas.

Bonilla Sebá fue secretaria de Educación de Bogotá entre 2020 y 2023, también ejerció como profesora de la Universidad Nacional; recientemente venía desempeñándose como directora ejecutiva de Fundación para la Educación Económica y Financiera y la Responsabilidad Social Educativa.

Fuentes de la campaña de Fajardo le confirmaron a SEMANA la decisión que tomó el candidato sobre la persona que lo acompañará en los dos meses y medio de campaña que apenas comienzan de cara a la primera vuelta.

El candidato presidencial consideró que la fortaleza en el sector de la educación de Bonilla Sebá es el perfil adecuado para esta tercera aspiración presidencial, en la que el profesor de matemáticas intentará, una vez más, llegar con un gobierno de centro a la Casa de Nariño.

La educación ha sido uno de los asuntos más repetidos en la agenda política de Fajardo. Incluso, cuando fue gobernador de Antioquia, abanderó el lema de “Antioquia la más educada” para llevar las riendas de la administración departamental.

Edna Bonilla Sebá, la fórmula vicepresidencial de Sergio Fajardo, fue secretaria de Educación de Bogotá. Foto: GUILLERMO TORRES REINA

Con el nombre de la exsecretaria de Bogotá sobre el tablero electoral, ya se han conocido casi todos los rostros que estarán en el tarjetón presidencial. Los tres ganadores de las consultas (Paloma Valencia, Claudia López y Roy Barreras) también se alistan para ratificar sus fórmulas vicepresidenciales.

Sergio Fajardo y Edna Bonilla Sebá se alistan para acudir a la Registraduría Nacional del Estado Civil para inscribir de manera oficial su candidatura.