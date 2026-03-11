El senador de Cambio Radical, Carlos Fernando Motoa, se sumó a las quejas sobre el proceso de escrutinio de los votos de las elecciones legislativas del pasado domingo 8 de marzo.

El congresista reprochó que no se pueda observar en tiempo real el avance de las comisiones escrutadoras, lo que obliga a los actores políticos a esperar hasta el final de cada jornada para comparar esa información con la que arrojó el preconteo que desarrollaron los jurados el día de la votación.

“Se trata de una noticia delicada para ciertos partidos, en los que no es posible tener testigos o apoderados en cada puesto de votación. ¿Pueden las autoridades electorales explicar el por qué del retroceso? ¿Es posible realizar una reunión extraordinaria entre la Registraduría y diferentes sectores?“, reclamó.

Hernán Penagos: “No es justo que las instituciones terminen degradadas por un proceso electoral”

Jueces, notarios y registradores de instrumentos públicos están trabajando en 330 comisiones escrutadoras que se desplegaron en todos los departamentos del país para certificar el resultado de las elecciones.

Motoa reclamó que se necesita crear confianza y garantías de cara a las elecciones presidenciales a partir de este proceso de escrutinio que los organismos electorales realizan durante esta semana.

¿Aida Quilcué está inhabilitada para ser fórmula de Iván Cepeda? Esto respondió el Pacto Histórico

Además de Cambio Radical, otras fuerzas políticas han expresado su inconformidad con el proceso. El Centro Democrático aseguró que se estarían presentando irregularidades en el Valle del Cauca, mientras que el Partido Conservador habló de dificultades con el proceso que se desarrolla en Córdoba.

Entretanto, el Pacto Histórico está a la espera de conseguir nuevas curules a partir de este proceso de escrutinio en el que nuevos actores electorales revisan una de las tres copias de los formularios E-14 para repetir la sumatoria de los votos.

El registrador, Hernán Penagos, hizo referencia a las quejas que han surgido desde algunos sectores políticos, asegurando que “en este escrutinio, como lo establece la ley electoral, también pueden presentarse reclamaciones, sin duda. El proceso de reclamación frente a los escrutinios normales es un proceso normal que ocurre en Colombia hace 40 años”.