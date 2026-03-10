Jaime Arizabaleta le envió una carta al procurador general, Gregorio Eljach, en la que asegura que tiene una “amenaza real” de quedarse sin curul en la Cámara de Representantes tras las elecciones legislativas del pasado domingo 8 de marzo.

Arizabaleta fue candidato al Congreso en la lista del Centro Democrático y su votación le permitiría quedarse con el escaño número 13 del Valle del Cauca. No obstante, el resultado que lo separa del siguiente candidato es apretado.

“Se han conocido y recibido informaciones, alertas y reportes ciudadanos que permiten advertir un riesgo cierto, grave e inminente de afectación a la transparencia del escrutinio en los municipios de Buenaventura, Cali y Jamundí, dentro del departamento del Valle del Cauca”, expresó el político del Centro Democrático.

Arizabaleta está convencido de que esa situación podría afectar la cadena de custodia de los documentos electorales y la resolución del escrutinio de los votos, que es el proceso llamado a validar la información que se conoció en el preconteo que efectuaron los jurados al cierre de las urnas.

“Dichas alertas se relacionan con situaciones que, de no ser controladas de manera oportuna por los órganos de vigilancia y control, podrían comprometer la publicidad del escrutinio, la integridad de la cadena de custodia de los documentos electorales, la adecuada resolución de reclamaciones, la fidelidad de los consolidadores electorales y, en general, la pureza del sufragio y la verdad electoral”, detalló el congresista electo en esa misiva al procurador general.

Arizabaleta solicitó el envío de delegados de la Procuraduría a Buenaventura, Cali y Jamundí para acompañar el proceso de escrutinio de los votos. Además, solicitó que esa entidad actúe en caso de detectar irregularidades en el proceso de consolidación de los resultados.

“La presente petición no busca interferir con la autonomía funcional de las autoridades electorales, sino fortalecer las garantías de transparencia, legalidad, imparcialidad, publicidad y confianza pública en una etapa decisiva del proceso democrático, mediante la presencia preventiva del órgano constitucional llamado a defender el orden jurídico y los intereses de la sociedad”, aseguró Arizabaleta.

El activista político ocupó el puesto 113 de la lista del Centro Democrático a la Cámara por el Valle del Cauca para las pasadas elecciones legislativas. El cabeza de lista al Senado por ese partido, Andrés Forero, pidió poner atención a ese proceso.