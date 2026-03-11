Política

¿Aida Quilcué está inhabilitada para ser fórmula de Iván Cepeda? Esto respondió el Pacto Histórico

La senadora fue elegida en 2022 por el Mais. Sin embargo, transitó al partido Progresistas y luego al Pacto Histórico.

Redacción Semana
11 de marzo de 2026, 5:02 p. m.
Iván Cepeda y la senadora indígena Aída Quilcué conforman una de las fórmulas presidenciales que buscan competir en las elecciones de 2026 en Colombia.
Iván Cepeda y la senadora indígena Aída Quilcué conforman una de las fórmulas presidenciales que buscan competir en las elecciones de 2026 en Colombia. Foto: X

El Pacto Histórico aseguró que la senadora Aída Quilcué sí está habilitada para ser fórmula a la Vicepresidencia del senador y candidato por la Casa de Nariño, Iván Cepeda.

El partido sostiene que Quilcué no tiene algún impedimento legal o constitucional para ocupar ese puesto, en medio de los señalamientos que indican que incurriría en doble militancia.

Las dudas surgen porque Quilcué ha ejercido como senadora durante los últimos cuatro años en representación del Movimiento Alternativo Indígena y Social (Mais), colectividad que para esta contienda ya avaló a Roy Barreras como candidato presidencial.

Su llegada a la disputa por la Presidencia ahora se da por el Pacto Histórico, el partido que resultó de la unión de diferentes movimientos políticos progresistas y que en 2022 conformó el bloque que llevó a Gustavo Petro a la Casa de Nariño.

“Si bien la senadora Quilcué fue electa por el Movimiento Alternativo Indígena y Social (Mais) para el periodo constitucional 2022-2026, posteriormente pasó a ser integrante del Partido Progresistas como consecuencia de la escisión del Mais y actualmente es integrante del Movimiento Político Pacto Histórico por la fusión reconocida después de tanto esfuerzo”, sostuvo el Pacto Histórico.

El Mais también avaló a los congresistas María José Pizarro, David Racero y Heráclito Landinez para la elección de 2022, y esos legisladores pasaron del Mais a Progresistas y, posteriormente, al Pacto Histórico.

“En el artículo noveno de esa resolución se decidió conceder un término de 15 días para que las personas afiliadas al Mais manifestaran si decidían afiliarse al Partido Político Progresistas. La senadora Quilcué, como otros exintegrantes del Movimiento Mais, decidieron acogerse a esa facultad otorgada por el mismo CNE”, defendió el partido.

El Pacto defiende que la fusión por absorción de Progresistas con el partido único del Pacto Histórico es lo que le habilita como una figura que puede ser fórmula de Iván Cepeda.