El Partido Conservador aseguró que se estarían presentando irregularidades con los formularios E-14 en el proceso de escrutinio en Córdoba para definir las curules de la Cámara de Representantes por ese departamento.

El mismo presidente de la colectividad, el senador Efraín Cepeda, aseguró que se estarían presentando alteraciones que afectarían los resultados que tuvo esa agrupación política en las urnas.

El congresista sostiene que los escrutadores y testigos de ese partido encontraron “techaduras, enmendaduras y sumatorias que no coinciden en los E-14, orientadas siempre sistemáticamente a restar votos al Partido Conservador”.

“Hoy se mantiene una diferencia en votos de nuestra lista con este movimiento en más de 20 mil votos lo cual asegura de forma indiscutible la curul de nuestro Partido”, expresó Cepeda.

Los conservadores reclamaron que la autoridad electoral, el Ministerio Público y la Fiscalía emprendan acciones contra los responsables de esas irregularidades para evitar