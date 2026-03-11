Confidenciales

Partido Conservador advierte sobre posibles irregularidades en el escrutinio de los votos en Córdoba

El presidente de esa colectividad, el senador Efraín Cepeda, afirmó que esa agrupación política saldría afectada.

Redacción Semana
11 de marzo de 2026, 3:50 p. m.
El Partido Conservador aseguró que se estarían presentando irregularidades en el escrutinio de los votos en Córdoba.
El Partido Conservador aseguró que se estarían presentando irregularidades con los formularios E-14 en el proceso de escrutinio en Córdoba para definir las curules de la Cámara de Representantes por ese departamento.

El mismo presidente de la colectividad, el senador Efraín Cepeda, aseguró que se estarían presentando alteraciones que afectarían los resultados que tuvo esa agrupación política en las urnas.

El congresista sostiene que los escrutadores y testigos de ese partido encontraron “techaduras, enmendaduras y sumatorias que no coinciden en los E-14, orientadas siempre sistemáticamente a restar votos al Partido Conservador”.

“Hoy se mantiene una diferencia en votos de nuestra lista con este movimiento en más de 20 mil votos lo cual asegura de forma indiscutible la curul de nuestro Partido”, expresó Cepeda.

Los conservadores reclamaron que la autoridad electoral, el Ministerio Público y la Fiscalía emprendan acciones contra los responsables de esas irregularidades para evitar