El expresidente Álvaro Uribe se refirió a Germán Vargas Lleras en redes sociales: “Mis mayores deseos por su salud”

El expresidente Álvaro Uribe sorprendió este miércoles, 11 de marzo, con un escrito en sus redes sociales sobre el exvicepresidente Germán Vargas Lleras, quien lleva desaparecido del escenario público desde hace varias semanas.

“Mis mayores deseos por la salud del doctor Germán Vargas Lleras, patriota superior que reconozco con desacuerdos de coyunturas”, escribió textualmente el exmandatario en su red social X.

El mensaje enciende las alarmas porque se desconoce el estado actual de salud del líder político, cuyo rostro no ve el país desde hace varios meses. Él había sido sometido a un tratamiento médico especializado en Houston, pero ya había regresado a Colombia.

Vargas Lleras completó un mes y medio que no escribe su columna de opinión en el diario El Tiempo y este hecho también ha generado preocupación.

SEMANA habló con varias fuentes de Cambio Radical, el partido político que lidera, y confirmaron que él avanza en su tratamiento médico. De hecho, este martes, 10 de marzo, escribió en su cuenta oficial de X y se refirió a la seguridad en Bogotá.

El exvicepresidente Germán Vargas Lleras y Agustín, su nieto. Foto: Clemencia Vargas.

“Los asesinaron y hoy nadie responde, nadie da razón. La inseguridad en Bogotá está desbordada y, aun así, no pasa nada. Carlos Fernando Galán y las autoridades no hacen nada. ¡La seguridad se les salió de las manos! No conocía a Gustavo Aponte, el empresario asesinado en Bogotá junto a su escolta, pero su caso conmueve y duele. Lo más grave es la ausencia total de reacción: indiferencia y silencio de quienes tienen la responsabilidad de actuar. Aquí nadie está asumiendo nada", escribió.

Desde su partido político informaron que fue Vargas Lleras quien escribió su mensaje y lo compartió en sus redes sociales.

Una semana antes a las elecciones del 8 de marzo, Vargas Lleras apareció en un video promocional con ayuda de inteligencia artificial impulsando sus listas al Senado y la Cámara. Algunos sectores políticos interpretaron el mensaje como una posible candidatura presidencial, pero a juzgar por las más recientes informaciones, no es así.

Además, a Vargas Lleras también se le vio en una fotografía junto a Agustín, su nieto. La imagen fue divulgada en redes sociales por su hija, Clemencia.