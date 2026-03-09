Confidenciales

Estos son 6 representantes a la Cámara por Bogotá del Centro Democrático

La capital del país tiene en total 18 curules y el Pacto Histórico se quedó con 8.

Redacción Confidenciales
9 de marzo de 2026, 7:27 p. m.
Daniel Briceño, José Jaime Ucategui, Nelly Patricia Mosquera, David Gerardo Cote, Luz Marina Gordillo y Josias Fiesco.
Daniel Briceño, José Jaime Ucategui, Nelly Patricia Mosquera, David Gerardo Cote, Luz Marina Gordillo y Josias Fiesco. Foto: SEMANA

Con el 99 por ciento de las mesas informadas, ya quedó claro que el Centro Democrático tendrá seis curules en Bogotá con casi 687 mil votos en total.

La colectividad logró con Daniel Briceño la votación más alta y aumentó su representación en la Cámara que estaba bajo el total dominio del Pacto Histórico.

Daniel Briceño, José Jaime Uscategui, Nelly Patricia Mosquera, David Gerardo Cote, Luz Marina Gordillo y Josias Fiesco, respectivamente, lograron una curul y se posesionarán el próximo 20 de julio.

Sin embargo, para la sexta curul hay un voto finish porque Fiesco tiene unos 50 votos más que Jesús Salim Lorduy y en el escrutinio podría pasar cualquier cosa.

El Centro Democrático se consolidó como la segunda fuerza política de la capital y logró los resultados esperados.

Entre el uribismo y el petrismo lograron 14 curules por lo que las demás quedaron en manos de la Alianza Verde, con dos representantes, Salvación Nacional con una curul y otra más para el Partido Liberal.