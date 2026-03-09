Pacto Histórico encabezó la votación y Centro Democrático pisó fuerte: así quedó la Cámara de Representantes por Bogotá

Con el nuevo Congreso de la República también se renuevan las 18 curules de la Cámara de Representantes por Bogotá. El Pacto Histórico se coronó como ganador en la capital del país, sacando cerca de 900.000 votos de los 2.831.000 que se depositaron.

Por ahora, para el petrismo se proyectan ocho curules en su lista cerrada, que entregan escaños a María Fernanda Carrascal, Laura Daniela Beltrán, María del Mar Pizarro, Daniel Monroy, Heráclito Landinez, Claudia Teresa Romero, Jairo León Vargas y Gabriel Becerra Yañez.

Por otro lado, el Centro Democrático, apalancado por una impresionante votación de Daniel Briceño, su cabeza de lista en la capital del país, logró seis curules.

Junto al exconcejal entrarían José Jaime Uscátegui, Nelly Patricia Mosquera, David Gerardo Cote y Luz Marina Gordillo. Para la sexta curul existe una cerrada diferencia entre Josías Fiesco y Jesús Salim Lorduy, con quien tiene una distancia de cerca de 10 votos.

La Alianza Verde logró dos curules: repetirá Catherine Juvinao, con cerca de 46.000 votos, y volverá Mauricio Toro, quien registró 22.895 votos.

Finalmente, Salvación Nacional y el Partido Liberal solo lograron una curul cada uno: Carol Borda Acevedo por la colectividad que respalda a Abelardo de la Espriella, y Bleidy Pérez por los liberales.

Cabe resaltar que existe una renovación considerable entre los 18 congresistas, en la que solo seis repiten curul en Bogotá: María Fernanda Carrascal, María del Mar Pizarro, José Jaime Uscátegui, Heráclito Landinez, Gabriel Becerra y Catherine Juvinao.

Carolina Arbeláez y Julia Miranda volvieron a aspirar a la Cámara de Representantes por Bogotá, pero no obtuvieron los votos suficientes para renovarse otros cuatro años.

Pese a que el Pacto Histórico obtuvo una votación contundente, la figura más llamativa de la jornada en Bogotá es Daniel Briceño, quien sacó cerca de 260.000 votos.

Los resultados están sujetos a confirmarse en el escrutinio y será el Consejo Nacional Electoral quien confirme cómo quedará conformado el nuevo Congreso de la República.