Política

Pacto Histórico encabezó la votación y Centro Democrático pisó fuerte: así quedó la Cámara de Representantes por Bogotá

El ganador fue el petrismo, con ocho curules proyectadas y cerca de 900.000 votos.

GoogleSiga las noticias del mundo de la política en Discover y acceda a contenido exclusivo

Redacción Semana
9 de marzo de 2026, 6:29 a. m.
Pacto Histórico y Centro Democrático encabezan la Cámara de Representantes por Bogotá.
Pacto Histórico y Centro Democrático encabezan la Cámara de Representantes por Bogotá. Foto: SEMANA

Con el nuevo Congreso de la República también se renuevan las 18 curules de la Cámara de Representantes por Bogotá. El Pacto Histórico se coronó como ganador en la capital del país, sacando cerca de 900.000 votos de los 2.831.000 que se depositaron.

Por ahora, para el petrismo se proyectan ocho curules en su lista cerrada, que entregan escaños a María Fernanda Carrascal, Laura Daniela Beltrán, María del Mar Pizarro, Daniel Monroy, Heráclito Landinez, Claudia Teresa Romero, Jairo León Vargas y Gabriel Becerra Yañez.

Por otro lado, el Centro Democrático, apalancado por una impresionante votación de Daniel Briceño, su cabeza de lista en la capital del país, logró seis curules.

Junto al exconcejal entrarían José Jaime Uscátegui, Nelly Patricia Mosquera, David Gerardo Cote y Luz Marina Gordillo. Para la sexta curul existe una cerrada diferencia entre Josías Fiesco y Jesús Salim Lorduy, con quien tiene una distancia de cerca de 10 votos.

Política

Pacto Histórico logró 25 senadores: así quedará conformada la bancada de izquierda

Política

Simón Gaviria, el arquitecto del triunfo del Partido Liberal en las elecciones del 8 de marzo

Política

Gustavo Petro celebra resultados en las urnas y anticipa planes de su proyecto político

Política

Registraduría, otra de las ganadoras en las elecciones legislativas del 8 de marzo

Política

El Pacto Histórico se consolida como la principal fuerza del Congreso: estos son los resultados del partido de Gustavo Petro

Política

¿Habrá constituyente tras el triunfo del Pacto Histórico en el Congreso? Expresidente de la Corte Constitucional lo explica

Política

¿Escogerá Paloma Valencia a Juan Daniel Oviedo como vicepresidente? Este es el panorama

Política

Así se vivió la elección del 8 de marzo en Colombia: Paloma Valencia, Claudia López y Roy Barreras van a la primera vuelta presidencial

Nación

¿A qué hora anuncian los resultados de las elecciones de Cámara y Senado 2026?

Política

La hora decisiva: los colombianos elegirán este domingo al nuevo Congreso, que enfrentará los desafíos más grandes en la historia reciente del país. Así está la puja en Senado y Cámara

La Alianza Verde logró dos curules: repetirá Catherine Juvinao, con cerca de 46.000 votos, y volverá Mauricio Toro, quien registró 22.895 votos.

Finalmente, Salvación Nacional y el Partido Liberal solo lograron una curul cada uno: Carol Borda Acevedo por la colectividad que respalda a Abelardo de la Espriella, y Bleidy Pérez por los liberales.

Cabe resaltar que existe una renovación considerable entre los 18 congresistas, en la que solo seis repiten curul en Bogotá: María Fernanda Carrascal, María del Mar Pizarro, José Jaime Uscátegui, Heráclito Landinez, Gabriel Becerra y Catherine Juvinao.

Carolina Arbeláez y Julia Miranda volvieron a aspirar a la Cámara de Representantes por Bogotá, pero no obtuvieron los votos suficientes para renovarse otros cuatro años.

Pese a que el Pacto Histórico obtuvo una votación contundente, la figura más llamativa de la jornada en Bogotá es Daniel Briceño, quien sacó cerca de 260.000 votos.

Los resultados están sujetos a confirmarse en el escrutinio y será el Consejo Nacional Electoral quien confirme cómo quedará conformado el nuevo Congreso de la República.

Más de Política

Pacto Histórico y Senado. Imágenes de referencia.

Pacto Histórico logró 25 senadores: así quedará conformada la bancada de izquierda

Simón Gaviria y César Gaviria.

Simón Gaviria, el arquitecto del triunfo del Partido Liberal en las elecciones del 8 de marzo

ELECCIONES MARZO 8 DE 2026

Gustavo Petro celebra resultados en las urnas y anticipa planes de su proyecto político

El Debate

Registraduría, otra de las ganadoras en las elecciones legislativas del 8 de marzo

Wilson Arias, Wally, Aída Avella, David Racero, Isabel Zuleta, Mafe Carrascal, Heráclito Landinez

El Pacto Histórico se consolida como la principal fuerza del Congreso: estos son los resultados del partido de Gustavo Petro

Humberto Sierra Porto

¿Habrá constituyente tras el triunfo del Pacto Histórico en el Congreso? Expresidente de la Corte Constitucional lo explica

ELECCIONES 2026

¿Escogerá Paloma Valencia a Juan Daniel Oviedo como vicepresidente? Este es el panorama

Centro Democrático y Senado de la República.

Así quedó la lista al Senado del Centro Democrático, una de las colectividades más votadas

Roy Barreras, Iván Cepeda y Gustavo Petro.

El petrismo castiga a Roy Barreras y cierra filas con Iván Cepeda para la primera vuelta presidencial

Noticias Destacadas