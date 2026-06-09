El presidente de la Cámara de Representantes, Julián López, renunció a su curul y a esa dignidad

El actual presidente de la Cámara de Representantes, Julián López, renunciará a su curul y al partido, decisión que se hará efectiva a partir del 26 de junio próximo.

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Una de las razones por las que López habría tomado esta decisión es para no inhabilitarse para las elecciones de 2027, en las que suena como candidato para la Gobernación del Valle con el respaldo del petrismo.

López había tenido diferencias con varios miembros del Partido de la U y se había acercado al petrismo, lo que lo llevó a renunciar. “Cuando un partido suspende derechos, niega aval y limita participación, la coherencia no es quedarse en silencio. La lealtad principal siempre es con la gente”, afirmó en ese momento.

El saliente presidente de la Cámara de Representantes tuvo diferencias con Dilian Francisca Toro y otros miembros de esa bancada. “Es una persecución política, no es la primera vez. Nosotros hemos sido víctimas de la persecución política que Dilian Francisca Toro tiene contra nosotros utilizando el partido político para perseguirme”, dijo tras ser sancionado por la colectividad.

La senadora Norma Hurtado, de La U, le reclamó porque habría sido precisamente Toro quien impulsó a López en su carrera política. “En la política, como en la vida, la lealtad no se predica, la lealtad se demuestra, y eso es lo que hoy exige el país: lealtad, coherencia, respeto y compromiso. Escuchar a quien hoy pretende hablar en nombre de La Nueva U mientras ataca a quien lo ayudó a llegar a donde está, no es renovación, es deslealtad”, criticó la senadora.

Julián López y Alfredo Mondragón estuvieron juntos. Foto: Captura en pantalla X @AlfreMondragon

Tras las diferencias, López se ha acercado al petrismo y recientemente estuvo con el representante Alfredo Mondragón, del Valle, donde confirmaron que buscarán hacerle frente a los sectores que representa Dilian Francisca Toro.

“En el Valle estamos construyendo el frente antidilian más poderoso y oficialmente le decimos a Duvalier, una de las figuras más importantes del Partido Verde, que se sume a este ejercicio porque vamos a derrotar a estos clanes políticos”, dijeron.

En ese sentido, se espera que López pueda ser el ungido para disputarle la Gobernación del Valle al sector que representa Toro y La U con el respaldo del petrismo para ese propósito.