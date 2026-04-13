El presidente de la Cámara de Representantes y congresista del Partido de la U, Julián López, apareció en un video junto al representante del Pacto Histórico, Alfredo Mondragón, en el que anuncian una alianza para llevar a Iván Cepeda a la Presidencia.

Y ese pacto no es solo en favor de Cepeda: en sus declaraciones prometen derrotar a la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, la líder natural de la U, colectividad que acaba de confirmar un acuerdo entre sus congresistas en ejercicio y electos para respaldar la candidatura presidencial de Paloma Valencia.

“En el Valle estamos construyendo el frente antidilian más poderoso y oficialmente le decimos a Duvalier, una de las figuras más importantes del Partido Verde, que se sume a este ejercicio porque vamos a derrotar a estos clanes políticos”, declaró Mondragón.

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El congresista de la Alianza Verde, Duvalier Sánchez, puso sobre la mesa la escisión de ese partido de cara a las elecciones presidenciales de este 2026, asegurando que en la colectividad hay integrantes que no comparten los valores fundacionales del movimiento verde. Además, reclamó que se tome una decisión sobre a qué candidato respaldar, en lugar de dar libertad a los militantes como sucedió en otras ocasiones.

El representante López también hizo un llamado al congresista de la Alianza Verde para que se sume a ese bloque político. El congresista de la U expresó que su apuesta es ganar “en primera vuelta. Nosotros en primera vuelta vamos a derrotar a la extrema derecha. Duva, te necesitamos con toda”.

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La U le negó el aval para las elecciones legislativas a López después de que él creó un movimiento interno que llamó “nueva U” con el que pretendía derrotar la línea política de Dilian Francisca. Dentro de ese partido solo el senador Antonio Correa ha expresado su intención de respaldar la candidatura de Cepeda.